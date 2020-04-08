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У MGM появился новый глава кинопроизводства

Перезапущенная студия продолжает собирать конкурентноспособную команду

Пэм Абди назначена на должность главы по кинопроизводству в MGM. Она будет курировать разработку, производство и постпродакшн всех фильмов MGM и Orion и подчиняться руководителю MGM Film Group Майклу Де Луке,занявшему данный пост в январе. Назначение Абди идеально вписывается в новую стратегию развития компании, целью которой явялется переформатирование легендарной студии под новые вызовы времени.

Эбди пришла на работу в MGM из продюсерской компании Makeready, управляемой Брэдом Уэстоном. Последними ее проектами там были фильмы QUEEN & SLIM и МИЛЛИОН МЕЛКИХ ОСКОЛКОВ. До этого Эбди руководила производственным отделом компании New Regency, где она курировала создание таких крупных проектов как КРЕДО УБИЙЦЫ и ВЫЖИВШИЙ. Также она приложила руку к проектам БЕРДМЭН Алехандро Гонсалеса Иньярриту, ИСЧЕЗНУВШАЯ Дэвида Финчера, НОЙ Даррена Аранофски, ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ Адама Маккея и ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ Гора Вербински.

Также в послужном списке Абди − руководящий пост в Paramount, где среди прочего она курировала съемки фильмов ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ Мартина Скорсезе, БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ Оливера Стоуна и ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ Марка Уотерса.

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08.04.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: THR

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