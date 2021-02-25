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Paramount подтвердила, что не будет выпускать фильмы на своем стриминге по схеме Warner Bros.

Блокбастеры студии появятся на Paramount+ лишь через 45 дней после релиза

Студия Paramount не будет идти по пути Warner Bros. и выпускать свои блокбастеры в онлайн одновременно с кинопрокатным релизом картин. Об этом было заявлено на встрече для инвесторов, которую накануне провел материнский холдинг кинокомпании ViacomCBS. Однако кое-какие изменения в ставшую традиционной модель кинопроката своих проектов компания все же внесет: знаковые фильмы пойдут на собственный стриминговый сервис Paramount+ спустя 45 дней после релиза проектов на большом экране. Таким образом, Paramount также как и другие студии, все же решилась изменить существовавшее негласное правило, согласно которому ленты не уходили в легальный онлайн в США раньше 60-90 дней после начала кинотеатрального проката.

Окно в 45 дней в частности актуально для проектов ТИХОЕ МЕСТО 2, МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 7, ТОП ГАН: МЭВЕРИК.

Среди других новостей прошедшей встречи − множество подробностей о будущем сервисе Paramount+, который запускается 4 марта. За пользование стримингом потребуется заплатить от $4,99 (просмотр ограниченной части контента с рекламой) до $9,99 в месяц. Сервис объединит контент каналов CBS, сервиса CBS All Access, кинокомпаний Paramount, Miramax, MGM, телеканалов MTV, VH-1, Nickelodeon, BET, Showtimes и многих других. В первый год обещан запуск 36 оригинальных сериалов.   

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25.02.2021 Автор: Артур Чачелов

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