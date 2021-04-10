Paramount снова перенесла выпуск своих блокбастеров

Студия Paramount снова пересмотрела график своих релизов и внесла в него множество изменений. Практически все будущие блокбастеры переехали на новые, более дальние даты. Единственным исключением стал G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ: ГЛАЗА ЗМЕИ, который перебрался с 22 октября на 23 июля. Прежнюю дату G.I. JOE заняла четвертая часть франшизы ЧУДАКИ, которая до этого была заявлена на 3 сентября.

Новые даты получили проекты с участием Тома Круза. Так, ТОП ГАН: МЭВЕРИК, ранее стоявший в США на 2 июля (у нас − на 15 июля) переехал на 19 ноября. Ранее эту дату занимала седьмая часть МИССИИ НЕВЫПОЛНИМА, однако теперь ее переместили на 27 мая 2022 года. Восьмая часть МИССИИ НЕВЫПОЛНИМА ушла на 7 июля 2023 года.

На 4 ноября 2022 года компания поставила ленту о группе BEE GEES, а также перенесла на 3 марта 2023 года экранизацию игры ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ. 9 июля 2023-го выйдет новый STAR TREK, 10 ноября того же года − проект под названием THE SHRINKING OF TREEHORN и сразу через неделю после него − новый, пока не имеющий утвержденного названия фильм Джона Красински с Райаном Рейнольдсом.

Все остальные релизв Paramount остались на своих датах, в том числе ближайший − ТИХОЕ МЕСТО 2.

Стоит отметить, что объявленные даты для вышеназванных 10 проектов касаются только американского рынка. Новые российские даты будут объявлены компанией «Централ Партнершип» позже и они могут не совпасть с американскими.

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10.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety