Paramount перенес крупные релизы на осень и зиму

Paramount определилась с новыми датами для двух своих самых перспективных релизов в этом году. Студия перенесла выпуск экшна ТОП ГАН: МЭВЕРИК и нашла новый уикенд для ТИХОГО МЕСТА 2. Новые даты касаются американского проката, но именно от них будут отталкиваться, назначая время выхода этих релизов в других странах.
Экшн с Томом Крузом должен был выйти в США в июле, когда по оптимистичным прогнозам, кинотеатры должны быть уже открыты. Однако студия решила перестраховаться и переставила ТОП ГАН на Рождество − то есть, на 23 декабря 2020 года. Новая дата выхода позволит получить максимальную выгоду от праздничного периода, а также даст Тому Крузу летом спокойно доделать два новых фильма франшизы МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА, производство которых отложено из-за коронавируса. Для российского дистрибьютора новая дата ТОП ГАНА может стать проблемной, так как затрагивает период новогодней битвы, из которой обычно всеми силами выжимают перспективные зарубежные релизы.
Новой датой для ТИХОГО МЕСТА 2 выбрано 4 сентября 2020 года − первые выходные осени. Сентябрь считается мертвым месяцем для традиционных блокбастеров, однако хорроры работают здесь очень хорошо. Именно в сентябре студия Warner выпускала самый кассовый хоррор мира − две части фильма ОНО. Кстати, именно в сентябре, через неделю после ТИХОГО МЕСТА 2, у Warner стоит хоррор ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА. Приход мощного жанрового конкурента от Paramount может сподвигнуть студию поменять дату выпуска этого проекта.
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03.04.2020 Автор: Артур Чачелов
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