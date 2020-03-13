Голливудские мейджоры отменяют и переносят релизы своих блокбастеров

Эпидемия коронавируса плавно перетекает в эпидемию переносов голливудских блокбастеров. На прошлой неделе первопроходцем стала студия MGM, перенесшая на осень новую часть похождений Джеймса Бонда НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ. Долгое время этот перенос был единственным, но за последние 12 часов подобные известия посыпались, как из рога изобилия.

Paramount за неделю до релиза отменила старт своего постапокалиптического проекта ТИХОЕ МЕСТО 2, затем Universal аж на 2 апреля 2021 года перенесла ФОРСАЖ 9, ну и наконец, Disney убрал с 27 марта МУЛАН, с 3 апреля НОВЫХ МУТАНТОВ, а с 17 апреля − продюсерский проект Гильермо Дель Торо ANTLERS.

У всех переносов одна причина − опасение не собрать должную кассу из-за закрытия кинотеатров в разных странах мира, а также нарастающая истерия вокруг вируса COVID-19, сопровождающаяся рекомендациями правительств и врачей избегать больших скоплений людей.

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13.03.2020 Автор: Семен Брожитов

Источник: Deadline.com