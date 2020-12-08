В Перми откроют филиал Киностудии Горького и мультимедиа-центр «Союзмультфильма»

Киностудия им. М. Горького и «Союзмультфильм» станут частью будущего кинокластера, формируемого в Перми. Здесь будет открыт первый региональный филиал киностудии, а также мультимедийный центр студии анимации «Союзмультпарк». По словам заместителя министра культуры РФ Максима Ксензова, появление этих объектов стало возможным по итогам изучения потенциала региона в сфере развития киноиндустрии. Накануне, Ксензов и председатель правления киностудии «Союзмультфильм», гендиректор киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева провели встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Сайт губернатора и Правительства Пермского края сообщает, что мультимедийный центр «Союзмультпарк» планируется создать в пространстве «Завода Шпагина» (литера А). Планируется, что это будет современный развлекательно-образовательный комплекс, предлагающий новый формат обучения и познавательного досуга для жителей и гостей города. Здесь будут представлены инновационные образовательные программы о креативных индустриях, цифровых технологиях и развитии социальных навыков у детей. Предполагается также создание досугового пространства, где посетителям всех возрастов будут предложены различные активности: мастер-классы, творческие лаборатории, лекции, кинопоказы, развлекательные программы.

Проект также предполагает создание на территории парка постоянно обновляемой музейной экспозиции, площадки для творческих встреч и мастер-классов, а также сувенирного магазина. Мультимедийный центр может появиться в Перми уже в январе 2022 года и стать первым региональным проектом «Союзмультфильма».

Открытие в регионе филиала киностудии им. Горького станет частью работы по созданию в регионе кластера документального и научно-популярного кино. Его будут развивать на базе уже имеющейся школы пермской кинематографии.

«Исторически регион славился этим направлением, здесь работали сильные документалисты, есть возможности натурных съемок, технологическая база. Киностудия им. Горького может открыть в Пермском крае свой первый филиал, выпуская до 10 документальных фильмов в год, – сказала Юлиана Слащева. − В рамках питчингов фестиваля документального кино «Флаэртиана» мы сможем находить талантливые кадры и поддерживать их имеющимися у нас ресурсами».

Губернатор Дмитрий Махонин поручил краевому министерству культуры проработать проект соглашения с киностудией им. Горького, которое бы закрепило все озвученные в ходе встречи предложения и договоренности.

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08.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Сайт губернатора и Правительства Пермского края