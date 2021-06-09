Компания Great Frame разработала два анимационных сериала

Продюсер и писатель Олег Рой представил зрителям два новых анимационных сериала — «Волшебная лавка Есении» и «МультиСити», которые выйдут осенью 2022 года. Правообладатель проекта, компания Great Frame оценивает сумму инвестиций в два сериала составит порядка 500 млн. рублей.

«Волшебая лавка Есении» – это первый в мире анимационный сериал, затрагивающий вопросы аутизма. Проект создан в формате 3D и рассказывает о девочке-волшебнице Есении и ее лучшем друге, игрушечном мишке Шмяке. Удивительная волшебная история о дружбе и взаимовыручке поможет каждому ребёнку раскрыть свой потенциал и найти новых друзей. Создатели сериала ставят своей целью воспитание толерантного отношения детей друг к другу, в том числе к детям с особенностями развития.

Разработкой «Волшебной лавки» занималась студия компьютерной анимации «Петербург» (входит в ГК «Рики») под руководством генерального директора Дарьи Давыдовой. Со стороны студии над проектом работает команда скрипт-докторов из Канады, режиссером сериала выступает Андрей Бахурин, работу над сценариями ведет Инга Киркиж. Мультфильм создается сразу на двух языках – русском и английском, что позволит создателям в короткие сроки вывести проект на международный рынок.

Сериал нацелен на аудиторию старших дошкольников, всего в первом сезоне запланировано 52 серии длительностью по 7 минут каждая.

Второй проект, представленный в рамках пресс-конференции – мультсериал «МультиСити», предпроизводство которого также велось совместно со студией «Петербург», входящей в ГК «Рики». Это 2D анимационный сериал в жанре комедии, рассчитанный на младшую дошкольную аудиторию. В первом сезоне запланировано 52 серии по 5,5 минут.

Сериал расскажет малышам о юной коровке Полли Бовино и ее необычной семье, состоящей из носорогов и коров. Они переезжают в Добрый двор, большой многоквартирный дом в шумном районе оживленного города Мультисити, здесь героине предстоит узнать, что все семьи разные. Но различия не мешают заводить новых друзей, если у них тоже богатое воображение и они тоже любят музыку и веселье.

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09.06.2021 Автор: Виолетта Палий