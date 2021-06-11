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Третий фестиваль сериалов «Пилот» объявил конкурсную программу

Мероприятие пройдет с 25 по 27 июня в городе Иваново

Третий российский смотр сериалов «Пилот» откроется 25 июня вечером премьерой драмеди Михаила и Лили Идовых ДЖЕТЛАГ, где главные роли исполнили Ирина Старшенбаум, Ксения Раппопорт, Егор Корешков и Филипп Авдеев. В российском прокате картина стартует с 1 июля.

Среди участников конкурса значатся следующие проекты:

  • «Вертинский» (режиссер Авдотья Смирнова)
  • «Товарищ майор» (режиссер Борис Хлебников)
  • «Быть комиком» (режиссер Наталья Мещанинова)
  • «Чиновница» (режиссер Оксана Карас)
  • «Братья» (режиссер Илья Куликов)
  • «Ева, рожай!» (режиссер Клим Шипенко)
  • «Контакт» (режиссер Евгений Стычкин)
  • «Моя большая тайна» (режиссер Никита Грамматиков)
  • «Вне себя» (режиссеры Александр Дулерайн и Клим Козинский)
  • «Пропавшая» (режиссер Вадим Перельман)
  • «Стрим» (режиссер Рустам Ильясов)
  • «Мне плевать, кто вы» (режиссеры Оксана Мафагел, Елизавета-Варвара Аранова)
  • «Отец Сергей» (режиссер Кирилл Кузин)
  • «Сын» (режиссер Флюза Фархшатова)
  • «Братья» (режиссер  Данил Lumerz)

Показы и мероприятия в 2021 году пройдут с соблюдением всех мер безопасности, которые предписаны Роспотребнадзором. Победителей определит жюри, в которое войдут представители отечественной теле- и киноиндустрии.

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11.06.2021 Автор: Виолетта Палий

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