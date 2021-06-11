Третий фестиваль сериалов «Пилот» объявил конкурсную программу

Третий российский смотр сериалов «Пилот» откроется 25 июня вечером премьерой драмеди Михаила и Лили Идовых ДЖЕТЛАГ, где главные роли исполнили Ирина Старшенбаум, Ксения Раппопорт, Егор Корешков и Филипп Авдеев. В российском прокате картина стартует с 1 июля.

Среди участников конкурса значатся следующие проекты:

«Вертинский» (режиссер Авдотья Смирнова)

«Товарищ майор» (режиссер Борис Хлебников)

«Быть комиком» (режиссер Наталья Мещанинова)

«Чиновница» (режиссер Оксана Карас)

«Братья» (режиссер Илья Куликов)

«Ева, рожай!» (режиссер Клим Шипенко)

«Контакт» (режиссер Евгений Стычкин)

«Моя большая тайна» (режиссер Никита Грамматиков)

«Вне себя» (режиссеры Александр Дулерайн и Клим Козинский)

«Пропавшая» (режиссер Вадим Перельман)

«Стрим» (режиссер Рустам Ильясов)

«Мне плевать, кто вы» (режиссеры Оксана Мафагел, Елизавета-Варвара Аранова)

«Отец Сергей» (режиссер Кирилл Кузин)

«Сын» (режиссер Флюза Фархшатова)

«Братья» (режиссер Данил Lumerz )

Показы и мероприятия в 2021 году пройдут с соблюдением всех мер безопасности, которые предписаны Роспотребнадзором. Победителей определит жюри, в которое войдут представители отечественной теле- и киноиндустрии.

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11.06.2021 Автор: Виолетта Палий