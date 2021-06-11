Третий фестиваль сериалов «Пилот» объявил конкурсную программу

Третий российский смотр сериалов «Пилот» откроется 25 июня вечером премьерой драмеди Михаила и Лили Идовых ДЖЕТЛАГ, где главные роли исполнили Ирина Старшенбаум, Ксения Раппопорт, Егор Корешков и Филипп Авдеев. В российском прокате картина стартует с 1 июля.
Среди участников конкурса значатся следующие проекты:
Показы и мероприятия в 2021 году пройдут с соблюдением всех мер безопасности, которые предписаны Роспотребнадзором. Победителей определит жюри, в которое войдут представители отечественной теле- и киноиндустрии.
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11.06.2021 Автор: Виолетта Палий
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