Проведение фестиваля сериалов «Пилот» перенесено на 2021 год

Очередной фестиваль телесериалов «Пилот» состоится только в 2021 году. Дирекция фестиваля пошла на вынужденный шаг не проводить смотр в 2020 году из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«Пилот» с первого фестиваля стал по-настоящему народным смотром, где у создателей сериалов появлялась возможность узнать, как первые зрители оценивают их проекты, понять реакцию зала, которая так важна для пилотов. Также фестиваль стал уникальной площадкой, объединившей представителей сериальной индустрии. Дух фестиваля не подразумевает соблюдения социальной дистанции, − говорится в сообщении пресс-службы «Пилота».

«Это решение далось нам непросто, − отмечает президент фестиваля Валерий Тодоровский. – Но мы отвергли идею о переносе нашего фестиваля в онлайн, так как считаем, что «Пилот» строится в первую очередь на общении, которое невозможно при социальной дистанции. Мы создаем площадку для деловых знакомств и партнерских отношений. Сделать это онлайн невозможно, поэтому мы решили перенести третий фестиваль на следующий год».

В течение этого года будут организованы несколько офлайн-показов премьерных серий новых российских сериалов под эгидой фестиваля. Об этих события будет сообщено дополнительно.

Фестиваль российский телесериалов был создан в 2018 году и должен был пройти в третий раз. Месо проведения смотра − город Иваново. «Пилот» зарекомендовал себя как единственный в России фестиваль новых телесериалов, а также профессиональная площадка для общения создателей и лидеров индустрии. Фестиваль был создан для содействия развитию российской сериальной индустрии и дает возможность авторам представить свои проекты ведущим экспертам и ключевым игрокам рынка.

В попечительский совет фестиваля «Пилот» входят губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, генеральный директор продюсерской компании COSMOS studio Александр Акопов, кинорежиссер, продюсер, основатель и соучредитель кинокомпании «Art Pictures Studio» Федор Бондарчук, генеральный директор кинокомпании «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова», председатель экспертного совета Фонда Кино Леонид Верещагин, продюсер, руководитель кинокомпании «СТВ», соучредитель студии анимационного кино «Мельница», председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов, советник Президента Российской Федерации по вопросам культуры, секретарь Совета по культуре и искусству при Президенте РФ Владимир Толстой, директор кинокомпании «ПРОФИТ» Игорь Толстунов, основатель, генеральный продюсер компании «Среда» Александр Цекало.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

07.09.2020 Автор: Артур Чачелов