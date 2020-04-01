Берлинская Da Vinci Media купила права на показ мультсериала «ПинКод»

Берлинская компания Da Vinci Media приобрела неэксклюзивные ТВ- и VOD-права на вещание в течение пяти лет 104 эпизодов анимационного сериала «ПинКод» на канале Da Vinci TV и VOD-платформе Da Vinci Kids. Сделка заключена на территории России и стран СНГ, а также Польши, Азии, Ближнего Востока, Африки, Греции и Турции. Первые трансляции запланированы на 16 мая.

«Мы очень рады, что запускаем трансляцию сериала «ПинКод» на нашем канале и сервисе Da Vinci Kids, – отметила генеральный директор Da Vinci Media Уна Супут. − Это прекрасный анимационный проект, обучающий детей основам физики, химии и биологии с помощью занимательных сюжетов и замечательных персонажей. Da Vinci ориентирован на веселый образовательный контент, и «ПинКод» полностью соответствует этому критерию».

«ПинКод» – научно-познавательный спин-офф сериала «Смешарики производства Группы Компаний «Рики». Сериал вовлекает зрителей в изучение мира инноваций, технологий и открытий, что полностью отвечает концепции Da Vinci, заключающейся в развитии у детей любознательности и критического мышления. Сегодня «ПинКод» переведён на 6 языков и вещается в 53 странах.

Компания Da Vinci Media располагается в Берлине (Германия) и транслирует развлекательно-образовательный контент для детской аудитории 6-12 лет на своем круглосуточном телеканале Da Vinci TV, а также VOD-платформе Da Vinci Kids. Канал вещает на 18-ти языках и доступен более 40 миллионам абонентов в 100 странах мира.

Группа Компаний «Рики» – один из лидеров российского рынка анимации на протяжении 16-ти лет, в чей портфель, формируемый с учетом интересов всех возрастных групп, входят успешные российские анимационные бренды «Смешарики», «Фиксики», «ПинКод», «Малышарики» и «Тима и Тома». Проекты транслируются в 90 странах мира и переведены на 50 языков и диалектов. За 16 лет произведено свыше 100 часов анимации.

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01.04.2020 Автор: Артур Чачелов