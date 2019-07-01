Компания «Пионер» усилила отдел букинга

Кинокомпания «Пионер» усилила отдел букинга. К команде присоединились сразу два новых специалиста: Антон Нехорошев, ранее сотрудничавший с компанией «Мульт в кино», и Ильяс Эдильбаев, последние два года занимавшийся букингом в «Вольге».

«За прошедший год «Пионер» значительно укрепил свои позиции на рынке, а до конца 2019-го кинокомпания выпустит еще порядка 16 проектов, − рассказывает Мэри Назари, генеральный директор компании, − среди которых вторая часть франшизы БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН, новые выпуски популярного проекта NICK JR. В КИНО, триллер ПРОКЛЯТАЯ «МЭРИ» с Гари Олдманом, а также кино для всей семьи от крупнейших европейских студий, лучшие фильмы из коллекции студии Ghibli, стильные документальные картины о выдающихся дизайнерах, объединенные под названием «Пионеры моды», а зимой всех ждет потрясающая семейная комедия с Робертом Де Ниро и Умой Турман под рабочим названием ГДЕ МОЯ ЧЕЛЮСТЬ, ЧУВАК?».

В мае 2019 года в качестве директора по маркетингу к команде «Пионера» также присоединилась Катерина Назарова. Ранее она была директором по коммуникациям в кинокомпании «Вольга», а до этого возглавляла отдел маркетинга и PR в компании Wizart Animation.

«Я была очень рада присоединиться к кинокомпании «Пионер», − говорит Катерина Назарова. − Сейчас это не только одна из самых быстро развивающихся компаний на рынке, но и дистрибьютор, формирующий свой пакет в соответствии с миссией продвижения и семейного кино, и кино, затрагивающего важнейшие для человечества темы. И я очень рада, что первый проект, над которым мне удалось поработать в компании, – это картина Кантемира Балагова ДЫЛДА. Это уникальный случай для нашего рынка, когда авторский проект, при этом всего второй фильм молодого режиссера, за 15 дней на территории России и Беларуси преодолел планку в 21 млн рублей. И очень хочется поблагодарить кинотеатры, которые поверили в это кино, и на третьей неделе проката фильм демонстрирует отличную наработку и чувствует себя уверенно в росписи».

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01.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Пионер