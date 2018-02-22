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По решению суда «Пионер» оштрафуют за показ «Смерти Сталина»

Но кинотеатр будет обжаловать все три обвинительных вердикта

Московский кинотеатр «Пионер» должен быть трижды оштрафован за показ фильма СМЕРТЬ СТАЛИНА без наличия прокатного удостоверения. К такому выводу пришел мировой суд. В него обратилось Министерство культуры, предоставив сразу пять составленных протоколов о правонарушениях. Суд принял к рассмотрению только три из них. 

Минкультуры настаивало на умышленном нарушении закона, а представители кинотеатра заявили, что уведомление ведомства об отзыве прокатного удостоверения не успело прийти почтой до начала показов. «Кинотеатр не получил официального уведомления до показа фильма, а полагаться на сообщения СМИ мы не могли», – цитирует слова юриста «Пионера», произнесенные в суде, агентство ТАСС.

Однако суд встал на сторону Минкультуры. По итогам заседания «Пионер» признали виновным и обязали заплатить штраф в 100 тысяч рублей. Чуть позже кинотеатр был ошрафован еще на 100 тысяч, а по третьему протоколу – на 80 тысяч. Таким образом, «Пионер» обязали выплатить в общей сложности 280 тысяч рублей. «Мы будем подавать апелляцию», – сообщили РИА Новостям представители кинотеатра.

22.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости, РИА Новости, ТАСС

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