По решению суда «Пионер» оштрафуют за показ «Смерти Сталина»

Московский кинотеатр «Пионер» должен быть трижды оштрафован за показ фильма СМЕРТЬ СТАЛИНА без наличия прокатного удостоверения. К такому выводу пришел мировой суд. В него обратилось Министерство культуры, предоставив сразу пять составленных протоколов о правонарушениях. Суд принял к рассмотрению только три из них.

Минкультуры настаивало на умышленном нарушении закона, а представители кинотеатра заявили, что уведомление ведомства об отзыве прокатного удостоверения не успело прийти почтой до начала показов. «Кинотеатр не получил официального уведомления до показа фильма, а полагаться на сообщения СМИ мы не могли», – цитирует слова юриста «Пионера», произнесенные в суде, агентство ТАСС.

Однако суд встал на сторону Минкультуры. По итогам заседания «Пионер» признали виновным и обязали заплатить штраф в 100 тысяч рублей. Чуть позже кинотеатр был ошрафован еще на 100 тысяч, а по третьему протоколу – на 80 тысяч. Таким образом, «Пионер» обязали выплатить в общей сложности 280 тысяч рублей. «Мы будем подавать апелляцию», – сообщили РИА Новостям представители кинотеатра.

22.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости, РИА Новости, ТАСС