«Пионер» займется выпуском фильма-победителя конкурса дебютов Александра Сокурова

Кинокомпания «Пионер» стала генеральным партнером Федерального конкурса кинодебютов «Региональное кино России», созданного при поддержке Фонда президентских грантов. О старте конкурса БК писал на прошлой неделе. Организатором конкурса является Фонд Александра Сокурова «Пример интонации».
Глобальная цель проекта − развитие кинопроизводства в регионах России, а также развитие кинопроката в отдалённых от центра городах. Для участия приглашаются начинающие кинематографисты со всей страны, сценарные заявки которых пройдут три этапа оценки. Организаторы принимают сценарии полнометражных игровых фильмов до 15 апреля: 45 работ войдут в сценарный и режиссерский резерв Фонда поддержки кинематографа «Пример интонации», 15 заявок попадут в сценарный портфель киностудии «Ленфильм», а один победитель получит поддержку в съемках дебюта. Съемки фильма под художественным руководством Александра Сокурова начнутся уже в 2020 году. Команда фонда обеспечит лауреата всеми техническими, художественными и кадровыми ресурсами. А кинокомпания «Пионер» обеспечит фильм маркетинговой и дистрибьюторской поддержкой.
Ранее «Пионер» выпустил в кинотеатральный прокат дебютные фильмы начинающих кинематографистов, которые появились при поддержке Фонда: ТЕСНОТУ Кантемира Балагова и фильм Александра Золотухина МАЛЬЧИК РУССКИЙ, выпущенный совместно с киностудией «Ленфильм», а также вторую авторскую картину Кантемира Балагова ДЫЛДА.
Конкурс планируется как ежегодный, в самое ближайшее время будут объявлены имена жюри. Критерии отбора победителей можно найти на официальном сайте Фонда «Пример интонации».
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
27.03.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Пионер
В Минкультуры пообещали особый подход к кинопрокату и кинопроизводству
Российские кинотеатры пока не готовы закрываться
АВК отреагировала на рекомендации Минкультуры по закрытию кинотеатров
Кинотеатрам в торговых центрах Подмосковья рекомендовали закрыться
Фонд Сокурова начинает прием заявок на конкурс кинодебютов
Минкультуры РФ рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 мартаПодробнее
Правительство поручило регионам закрыть кинотеатрыПодробнее
АВК отреагировала на рекомендации Минкультуры по закрытию кинотеатровПодробнее
Кинематографисты и кинотеатры получат отсрочку по налогам и страховым взносамПодробнее