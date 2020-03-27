«Пионер» займется выпуском фильма-победителя конкурса дебютов Александра Сокурова

Кинокомпания «Пионер» стала генеральным партнером Федерального конкурса кинодебютов «Региональное кино России», созданного при поддержке Фонда президентских грантов. О старте конкурса БК писал на прошлой неделе. Организатором конкурса является Фонд Александра Сокурова «Пример интонации».

Глобальная цель проекта − развитие кинопроизводства в регионах России, а также развитие кинопроката в отдалённых от центра городах. Для участия приглашаются начинающие кинематографисты со всей страны, сценарные заявки которых пройдут три этапа оценки. Организаторы принимают сценарии полнометражных игровых фильмов до 15 апреля: 45 работ войдут в сценарный и режиссерский резерв Фонда поддержки кинематографа «Пример интонации», 15 заявок попадут в сценарный портфель киностудии «Ленфильм», а один победитель получит поддержку в съемках дебюта. Съемки фильма под художественным руководством Александра Сокурова начнутся уже в 2020 году. Команда фонда обеспечит лауреата всеми техническими, художественными и кадровыми ресурсами. А кинокомпания «Пионер» обеспечит фильм маркетинговой и дистрибьюторской поддержкой.

Ранее «Пионер» выпустил в кинотеатральный прокат дебютные фильмы начинающих кинематографистов, которые появились при поддержке Фонда: ТЕСНОТУ Кантемира Балагова и фильм Александра Золотухина МАЛЬЧИК РУССКИЙ, выпущенный совместно с киностудией «Ленфильм», а также вторую авторскую картину Кантемира Балагова ДЫЛДА.

Конкурс планируется как ежегодный, в самое ближайшее время будут объявлены имена жюри. Критерии отбора победителей можно найти на официальном сайте Фонда «Пример интонации».

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27.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Пионер