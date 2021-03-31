Российские «пираты» стали меньше зарабатывать

Объем рынка пиратского видеоконтента в Интернете в России в 2020 году сократился на 7% и составил $59 млн. Об этом сообщает компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак. Снижению доходов способствовал тот факт, что пираты так и не смогли восстановить базу видеоконтента после ликвидации «Большой тройки» CDN, а также потеряли на рекламе и вступили в борьбу за зрителя с легальными онлайн-кинотеатрами, нарастившими аудиторию в условиях пандемии.

Основными бенефициарами рынка интернет-пиратства по-прежнему являтся онлайн-казино и букмейкерские конторы. Они спонсируют нелегальное копирование кинопремьер и сериалов, переводы на несколько языков студиями озвучивания, а после публикации ворованного контента размещают в пиратских онлайн-кинотеатрах рекламные баннеры, промокоды и ссылки для привлечение новых игроков. Однако активный интерес правоохранительных органов, финансовых учреждений и регуляторов к теневым финансовым потокам принес результат − рекламодатели от пиратов стали уходить. Средний CPM (Cost-Per-Mille, цена за 1000 показов в рекламной кампании) за год снизился примерно на 16% c $6 до $5 по сравнению с показателями 2019 года.

При этом, желание россиян смотреть нелегальный контент никуда не ушло: количество запросов в популярных поисковых системах на просмотр бесплатных фильмов и сериалов по итогам 2020 года выросло на 12% и составило 11,8 млрд (в 2019 году было 10,5 млрд). В апрель 2020 года, после введения режима самоизоляции, был поставлен абсолютный исторический рекорд по числу намерений бесплатно посмотреть пиратские фильмы − 1,4 млрд. Из-за большого наплыва зрителей серверы пиратов даже не выдерживали нагрузок.

Поисковик «Яндекс» остается главным источником для пиратских онлайн-кинотеатров, утверждают в Group-IB. На него приходится в среднем до 90% трафика, хотя по состоянию на начало ноября 2020 г этот показатель снизился на 5% по сравнению с уровнем 2019 году. Особую тревогу у экспертов вызывает тот факт, что в 2020 году пираты научились оперативно отслеживать удаленные при помощи антипиратского меморандума ссылки и в автоматическом режиме генерировать новые дубли (с другим URL), что значительно снижает эффективность борьбы с нелегальным контентом.

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31.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Group-IB