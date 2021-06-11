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Названы фильмы, вызвавшие наибольший интерес у российских пиратов в мае

В лидерах оказались проект из библиотеки Netflix и «Мортал Комбат»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в мае. В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Список самых распираченных картин мая 2021 года возглавил фантастический детектив КИСЛОРОД / Oxygen. Картина стала доступна на Netflix 12 мая. На второй строчке расположился МОРТАЛ КОМБАТ, который вышел в кинотеатральный прокат еще в начале апреля, а легально онлайн появился в начале мая. Премьера в цифровом формате подняла фильм в рейтинге: в прошлом месяце экранизация серии видеоигр оказалась на третьей строчке аналогичного топа. 

В десятку также удалось прорваться продолжению серии фильмов ужасов ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА, чья мировая премьера состоялась лишь в 26 мая. Другой майский кинотеатральный релиз, который оказался в топе — ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ с Анджелиной Джоли в главной роли. На больших экранах за рубежом картина появилась 5 мая, в России — на неделю позже, 13 мая.   

Топ-10 самых популярных у пиратов кинопроектов мая 2021 года:

  1. КИСЛОРОД / Oxygen
  2. МОРТАЛ КОМБАТ / Mortal Kombat
  3. ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ / Cosmic Sin
  4. ТУРИСТ (Андрей Батов)
  5. НЕЧЕСТИВЫЕ / The Unholy
  6. ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ / Those Who Wish Me Dead
  7. ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА / The Conjuring: The Devil Made Me Do It
  8. ОГРАБЛЕНИЕ ВО БЛАГО / Faith Heist
  9. РОЖДЕН ЧЕМПИОНОМ / Born a Champion
  10. ЗЕМЛЯ / Land

Полный список самых распираченных кинофильмов мая можно будет увидеть в новом выпуске электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», которую все подписчики получат поздно вечером в пятницу, 11 июня.

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11.06.2021 Автор: Виолетта Палий

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