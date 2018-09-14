Рынок интернет-пиратства в России вырос на 21%

Group-IB, занимающаяся вопросами информационной безопасности, оценила объем рынка интернет-пиратства в России за 2017 год. По данным экспертов компании, рост составил 21% по сравнению с прошлым годом и достиг $85 млн. Количество запросов на бесплатный просмотр фильмов и сериалов в популярных поисковых системах в прошлом году составило почти 10 млрд.

«Средний заработок пиратов за 1000 просмотров составляет 3$. Таким образом, среднемесячный доход с крупных пиратских сайтов может достигать $10 тыс., – говорится в исследовании компании. – Любопытно, что на само создание пиратского ресурса уходит порядка $240, а значит, его окупаемость начинается уже с 80 тыс. просмотров видео на портале».

Монетизация пиратской деятельности напрямую зависит от объемов рекламного трафика. Главными рекламодателями пиратских фильмов и сериалов, по версии Group-IB, являются онлайн-казино и игровые сайты.

Число краж контента с экранов кинотеатров в 2017 году выросло более чем в шесть раз – с 33 до 211 «экранок» (снятых на видео копий фильмов), сообщает РБК, ссылаясь на данные исследования. При этом только за первые восемь месяцев этого года количество опубликованных в Интернете пиратских копий уже ​перевалило за 280. Значит, что почти каждая из 320 лент, вышедших в январе–августе в российский кинопрокат, была скопирована пиратами и выложена в Сеть, отмечает Group-IB.

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14.09.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК, RNS