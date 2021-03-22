За два года антипиратского меморандума «Яндекс» удалил больше 15 млн ссылок

Более 15 млн пиратских ссылок было удалено «Яндексом» за время действия антипиратского меморандума, подписанного с крупнейшими правообладателями страны. Об этом сообщает РБК. Чаще всего правообладатели просили удалить ссылки на фильм ЕЛКИ, выпуски передач «Каламбур. Деревня дураков», Comedy Club, сериалы «Ходячие мертвецы» и «По законам военного времени».

После обращения правообладателя ссылки пропадали из поисковой выдачи в течение нескольких часов. Интересно, что 6 млн ссылок было удалено компанией только в этом году. В целом пиратский контент размещался на более чем 150 тыс. сайтов.

Самыми активными правообладателями, разместившими в реестре больше всего ссылок на пиратский контент, стали компания «Стар Медиа» (5,5 млн запросов на удаление), ВГТРК (2,7 млн), «Кинопоиск» (1,7 млн), «ТНТ-Телесеть» (1 млн), «А Сериал» (0,8 млн), IVI (0,7 млн) и «Централ Партнершип» (0,5 млн).

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

22.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК