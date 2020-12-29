Начинается прием заявок для участия в питчинге веб-сериалов в рамках Третьего веб-маркета в Москве

Начинается прием заявок для участия в питчинге веб-сериалов, который пройдет 5 февраля в рамках Третьего веб-маркета в Москве. Для участия в питчинге принимаются проекты российских веб-сериалов любых жанров. Хронометраж одной серии – до 15 минут. Бюджет одной серии – до 500 тысяч рублей. Обязательное условие этого года – наличие креативной команды сериала с минимальным составом: автор сценария, режиссер и продюсер (не менее 2-х человек)

Участникам необходимо предоставить следующие материалы:

название проекта;

состав съемочной группы (с фильмографией или творческой биографией каждого участника);

логлайн;

расширенный синопсис (не более 4 000 знаков);

сценарий первой серии («пилота»);

сценарий всего сериала (при наличии);

видеоматериалы (тизер, «пилот», отдельные сцены – при наличии);

презентация проекта;

примерная смета проекта (отдельно – первая серия, отдельно – весь сериал).

Заявки принимаются до 20 января по адресу info@webfestival.ru. В теме письма указать: «Заявка на питчинг».

Оценивать представленные на питчинге проекты будут редакторы, продюсеры, контентные директора российских онлайн-кинотеатров, диджитал-платформ и производственных компаний. Победители питчинга получат возможность доработать свой проект и снять пилот веб-сериала в рамках Realist Content Campus, который начнет свою работу весной 2021 года.

Также в этом году на маркет принимаются заявки уже готовых «пилотов», созданных для показа на онлайн-платформах, но пока так и не нашедших премьерной площадки. Хронометраж «пилота» не ограничен. Заявки также принимаются до 20 января по адресу info@webfestival.ru. В теме письма нужно указать: «Заявка на презентацию первых серий».

Третий международный веб-маркет состоится 5 февраля в Москве. В нем традиционно принимают участие российские и иностранные представители индустрии. В рамках мероприятия запланированы презентации новых проектов, индустриальные круглые столы, образовательные и другие мероприятия.

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29.12.2020 Автор: Артур Чачелов