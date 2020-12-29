Начинается прием заявок для участия в питчинге веб-сериалов в рамках Третьего веб-маркета в Москве

Начинается прием заявок для участия в питчинге веб-сериалов, который пройдет 5 февраля в рамках Третьего веб-маркета в Москве. Для участия в питчинге принимаются проекты российских веб-сериалов любых жанров. Хронометраж одной серии – до 15 минут. Бюджет одной серии – до 500 тысяч рублей. Обязательное условие этого года – наличие креативной команды сериала с минимальным составом: автор сценария, режиссер и продюсер (не менее 2-х человек)
Участникам необходимо предоставить следующие материалы:
Заявки принимаются до 20 января по адресу info@webfestival.ru. В теме письма указать: «Заявка на питчинг».
Оценивать представленные на питчинге проекты будут редакторы, продюсеры, контентные директора российских онлайн-кинотеатров, диджитал-платформ и производственных компаний. Победители питчинга получат возможность доработать свой проект и снять пилот веб-сериала в рамках Realist Content Campus, который начнет свою работу весной 2021 года.
Также в этом году на маркет принимаются заявки уже готовых «пилотов», созданных для показа на онлайн-платформах, но пока так и не нашедших премьерной площадки. Хронометраж «пилота» не ограничен. Заявки также принимаются до 20 января по адресу info@webfestival.ru. В теме письма нужно указать: «Заявка на презентацию первых серий».
Третий международный веб-маркет состоится 5 февраля в Москве. В нем традиционно принимают участие российские и иностранные представители индустрии. В рамках мероприятия запланированы презентации новых проектов, индустриальные круглые столы, образовательные и другие мероприятия.
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