Открыт прием заявок на Питчинг дебютантов в рамках бизнес-площадки 43-го ММКФ

Открыт прием заявок на Питчинг дебютантов, который состоится в рамках бизнес-площадки 43-го Московского международного кинофестиваля и Московского молодежного кинофорума-2021. Питчинг пройдет в шести категориях: «Полнометражное игровое кино», «Короткометражное игровое кино», «Телесериалы», «Веб-сериалы», «Документальное кино», Work-in-progress. Общий призовой фонд Питчинга – 6 миллионов рублей (по 1 миллиону в каждой категории).

Основные задачи Питчинга – открытие новых кинематографических имен, презентация новых кинопроектов для дальнейшей реализации, знакомство дебютантов с ведущими представителями киноиндустрии для дальнейшего сотрудничества. К участию принимаются заявки от дебютантов Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет на момент проведения Питчинга (либо в соавторстве с представителями данной возрастной категории). Заявки и сценарии принимаются только на русском языке.

Для участия в Питчинге необходимо заполнить анкету, а также приложить синопсис и сценарий проекта. Для документальных фильмов возможна замена сценария режиссерской экспликацией. Отбор заявок на Питчинг происходит через платформу www.script.moviestart.ru.

В Экспертный совет, по традиции, войдут представители ведущих продюсерских компаний, онлайн-платформ и других организаций. Помимо денежных призов, участники Питчинга смогут принять участие в образовательной программе, а также получить дополнительные призы от экспертов конкурса и технических партнеров.

Прием заявок на Питчинг заканчивается 20 марта 2021 года (включительно).

Питчинг дебютантов в Москве проводится начиная с 2013-го года и за 7 лет в нем приняло участие более 7000 авторов и снято более 100 фильмов. Среди картин, получивших поддержку за последние 2 года стоит отметить проекты: ХАНДРА (реж. Алексей Камынин) – участник конкурсной программы «Кинотавра»; ЖИЗНЬ − ЭТО КАЙФ (реж. Юлия Бобкова, Андрей Ананин, Марина Мария Мельник) – документальный фильм о знаменитом педагоге Владимире Фенченко; к/м «Соня любит, Соня не любит» (реж. Наталья Беляева) – лауреат фестивалей «Лучезарный Ангел», «Будем жить»; веб-сериал «Естественный отбор» (реж. Кирилл Алехин) – интернет-проект на данный момент собрал более 6 миллионов просмотров и др.

Организатором бизнес-площадки Московского международного кинофестиваля и Московского кинофорума являются Молодежный центр Союза кинематографистов России и Дирекция Московского международного кинофестиваля. Московский кинофорум проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Национального фонда поддержки правообладателей, компании Canon, Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения и других организаций.

Этапы Всероссийского молодежного кинофорума в этом году пройдут в 12 регионах России с общим призовым фондом 20 миллионов рублей. Помимо Питчинга дебютантов, в рамках проекта состоятся локейшн-туры в регионах России, презентации региональных кинокластеров и киностудий, скрининг-показы, круглые столы, образовательная программа.

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25.02.2021 Автор: Артур Чачелов