Поволжский и Сибирский питчинги дебютантов ждут заявок от кинематографистов

Продолжается прием заявок на Поволжский и Сибирский питчинги дебютантов в рамках Всероссийского молодежного кинофорума. Работы принимаются в 2 категориях: «Игровое кино» (полнометражное кино, короткометражное кино, веб-сериалы) и «Документальное кино».
Поволжский питчинг дебютантов состоится в рамках «Поволжского молодежного кинофорума 2021». Свои проекты могут подать кинематографисты Поволжского федерального округа, а также команды, планирующие осуществить съемки проектов на территории Ульяновской области или в копродукции с кинематографистами Ульяновской области.
Сибирский питчинг дебютантов состоится в рамках «Сибирского молодежного кинофорума 2021». Со своими проектами могут принять участие кинематографисты Сибирского федерального округа, а также команды, планирующие осуществить съемки проектов на территории Республики Хакасия или в копродукции с кинематографистами Республики Хакасия.
Общий призовой фонд Поволжского питчинга – 1 миллион рублей (по 500 000 тысяч рублей в каждой категории), Сибирского питчинга – 2 миллиона рублей (по 500 000 тысяч рублей в каждой категории от Фонда Президентских грантов, а также 1 миллион рублей от Правительства Республики Хакасия на проект, съемки которого пройдут на территории региона).
В питчингах могут принять участие дебютанты Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет (включительно) на момент проведения Питчинга, либо в соавторстве с представителями данной возрастной категории. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе «КиноКластер Moviestart» и заполнить анкету в разделе «Мои проекты», а также прикрепить к анкете синопсис и сценарий проекта. Для документальных фильмов возможна замена сценария режиссерской экспликацией. Оформленную заявку необходимо подать в разделе «Конкурсы». Заявки и сценарии принимаются только на русском языке.
Заявок на Поволжский питчинг дебютантов ждут до 10 мая 2021 года (включительно), Сибирский питчинг дебютантов – до 26 апреля 2021 года (включительно).
Помимо денежных призов, участники смогут получить дополнительные призы от экспертов конкурса и технических партнеров, а также принять участие в образовательной программе кинофорума.
Этапы Всероссийского молодежного кинофорума в этом году пройдут в 12 регионах России с общим призовым фондом 20 миллионов рублей. Помимо Питчинга дебютантов, в рамках проекта состоятся локейшн-туры в регионах России, презентации региональных кинокластеров и киностудий, скрининг-показы, круглые столы, образовательная программа.
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09.04.2021 Автор: БК
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