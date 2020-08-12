Минкультуры объявило дату питчинга неигрового кино

Министерство культуры назвало дату проведения очной защиты проектов неигрового кино перед Экспертным советом ведомства, а также обнародовало список допущенных к ней участников. Питчинг назначен на 14 августа 2020 года. Представление и защита «спецпроектов» будет проходить в Большом зале коллегии на 1-м этаже Минкультуры России по адресу: Москва, М. Гнездниковский переулок, д. 7.
К защите допущено 52 проекта. На презентацию каждого, включая демонстрацию видеоматериалов, отводится не более пяти минут. Еще три минуты – ответы на вопросы членов Экспертного совета.
К защите 14 августа 2020 года допущены следующие «спецпроекты»:
|
№
|
Время
|
Наименование организации
|
Название проекта
|
1
|
10-00
|
ООО «Краснодарская киностудия имени Николая Минервина»
|
«Донбасс. Близкие люди»
|
2
|
10-08
|
ООО «Стар Медиа Дистрибьюшн»
|
«Большой»
|
3
|
10-16
|
ООО «Арт Пикчерс Студия»
|
«Сергей Бондарчук»
|
4
|
10-24
|
ООО «МИНАКУЛЬТУРЫ»
|
«Афган, реквием по свободе»
|
5
|
10-32
|
ООО «Студия «ТЕЛЕМОСТ»
|
«Расскажу о своем учителе»
|
6
|
10-40
|
ООО «Студия «Риск-Фильм»
|
«Чип внутри меня»
|
7
|
10-48
|
ООО «Киностудия Азия-фильм»
|
«Есть ли жизнь на БАМе?»»
|
8
|
10-56
|
ООО Кинофабрика «СЛОНиКо»
|
«A lumine motus» «Меня приводит в движение cвет»
|
9
|
11-04
|
АО ТПО «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов
|
«Слова вместо бомб»
|
10
|
11-12
|
АО ТПО «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов
|
«Советская кибернетика»
|
11
|
11-20
|
ООО «Корпорация Русская
|
«Вокзалы России. Из Петербурга в Москву»
|
12
|
11-28
|
ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО»
|
«Изоляция»
|
13
|
11-36
|
ООО «Кинокомпания «ФильмОКей»
|
«Совьетичи»
|
14
|
11-44
|
ООО «Студия Продюсерского Кино»
|
«Очарованный Россией. Неизвестный Рахманинов»
|
15
|
11-52
|
ООО «Дельта Продакшн»
|
«Андрей Сахаров.
|
16
|
12-00
|
ООО «Студия Артвидео»
|
«Трагедия в углу»
|
17
|
12-08
|
ООО «Человек с киноаппаратом»
|
«Самая счастливая Пасха
|
18
|
12-16
|
ООО «Камер-Тон-Фильм-Русь»
|
«Женский голос Арктики»
|
19
|
12-24
|
ООО «Продюсерский центр ВКСР»
|
«120+»
|
20
|
12-32
|
ООО «Кинокомпания Этнофонд»
|
«Полюс счастья»
|
21
|
12-40
|
ООО «Мувистарт»
|
«Хочу остаться каким я был»
|
22
|
12-48
|
ООО «Киновидеостудия «Цветной бульвар»
|
«Через минное поле к пророкам»
|
23
|
12-56
|
ООО «Централ Партнершип»
|
«Кислород»
|
24
|
13-04
|
ООО «Студия Хлеб»
|
«Ключи от Карелии»
|
25
|
13-12
|
ООО «ВИБ-Фильм»
|
«Легенды будущего»
|
26
|
13-20
|
ООО «Кинокомпания Андрея Кончаловского»
|
«Карантин по-русски»
|
27
|
13-28
|
АО ТПО «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов»
|
«Беглецы»
|
28
|
13-36
|
ООО «Киноглаз»
|
«Дети мировой революции»
|
29
|
13-44
|
ООО «АДВ кино»
|
«Корни»
|
30
|
13-52
|
ООО «Студия МАРАФОН-АРТ»
|
«Калининградская головоломка»
|
14:00 – 15:00 – перерыв
|
31
|
15-00
|
ООО «Б.У.Б.А. Арт»
|
«Обожженное детство»
|
32
|
15-08
|
ООО «Первое документальное кинотоварищество»
|
«Картотека. Фильм-карта»
|
33
|
15-16
|
ООО Кинокомпания «ИГРА»
|
«Народный герой»
|
34
|
15-24
|
ООО Кинокомпания «СНЕГА»
|
«Большое небо малой авиации»
|
35
|
15-32
|
ООО «НП КиТ»
|
«Дневник экспедиции»
|
36
|
15-40
|
ООО Документальный дом
|
«Доплывем до Токио»
|
37
|
15-48
|
ООО Студия «ВСТРЕЧА»
|
«Верные»
|
38
|
15-56
|
ООО «МТ КИНО»
|
«Возвращение Набокова»
|
39
|
16-04
|
ООО «Кинокомпания Два Капитана»
|
«Святой Архипелаг»
|
40
|
16-12
|
ООО «Киностудия «РОЗА»
|
«Махатма Хавкин»
|
41
|
16-20
|
ООО «Дирекция телевизионных программ»
|
«А о Петре ведайте…»
|
42
|
16-28
|
ООО «ЗИГЗАГ»
|
«Побеждая время»
|
43
|
16-36
|
ООО «Студия «Фишка-фильм»
|
«Легенда Дальнего Востока»
|
44
|
16-44
|
ООО «Культурный центр
|
«История Российского кино»
|
45
|
16-52
|
ООО «Юпитер-XXI»
|
«Волга до Камы»
|
46
|
17-00
|
ООО «Параллакс Пикчерз»
|
«Вечно живой»
|
47
|
17-08
|
ООО «Про-Синема Фильм Продакшн»
|
«Космос рождается на Земле»
|
48
|
17-16
|
ООО «Кинокомпания Э»
|
«Дети Карамазовых»
|
49
|
17-24
|
ООО «Студия «Пассажир»
|
«Чтобы чаще Господь замечал…»
|
50
|
17-32
|
ООО «Студия по созданию кино
|
«История российских тюрем»
|
51
|
17-40
|
ООО «Студия по созданию кино
|
«Этери»
|
52
|
17-48
|
ООО «КиноАтис»
|
«Анимация. Цифровая революция»
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12.08.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Министерство культуры РФ
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