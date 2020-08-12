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Минкультуры объявило дату питчинга неигрового кино

К очной защите будут допущены 52 проекта

Министерство культуры назвало дату проведения очной защиты проектов неигрового кино перед Экспертным советом ведомства, а также обнародовало список допущенных к ней участников. Питчинг назначен на 14 августа 2020 года. Представление и защита «спецпроектов» будет проходить в Большом зале коллегии на 1-м этаже Минкультуры России по адресу: Москва, М. Гнездниковский переулок, д. 7. 

К защите допущено 52 проекта. На презентацию каждого, включая демонстрацию видеоматериалов, отводится не более пяти минут. Еще три минуты – ответы на вопросы членов Экспертного совета.

К защите 14 августа 2020 года допущены следующие «спецпроекты»:

Время 
защиты

Наименование организации

Название проекта

1

10-00

ООО «Краснодарская киностудия имени Николая Минервина»

«Донбасс. Близкие люди»

2

10-08

ООО «Стар Медиа Дистрибьюшн»

«Большой»

3

10-16

ООО «Арт Пикчерс Студия»

«Сергей Бондарчук»

4

10-24

ООО «МИНАКУЛЬТУРЫ»

«Афган, реквием по свободе»

5

10-32

ООО «Студия «ТЕЛЕМОСТ»

«Расскажу о своем учителе»

6

10-40

ООО «Студия «Риск-Фильм»

«Чип внутри меня»

7

10-48

ООО «Киностудия Азия-фильм»

«Есть ли жизнь на БАМе?»»

8

10-56

ООО Кинофабрика «СЛОНиКо»

«A lumine motus» «Меня приводит в движение cвет»

9

11-04

АО ТПО «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов
им. М. Горького»

«Слова вместо бомб»

10

11-12

АО ТПО «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов
им. М. Горького»

«Советская кибернетика»

11

11-20

ООО «Корпорация Русская
Фильм Группа»

«Вокзалы России. Из Петербурга в Москву»

12

11-28

ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО»

«Изоляция»

13

11-36

ООО «Кинокомпания «ФильмОКей»

«Совьетичи»

14

11-44

ООО «Студия Продюсерского Кино»

«Очарованный Россией. Неизвестный Рахманинов»

15

11-52

ООО «Дельта Продакшн»

«Андрей Сахаров.
По ту сторону окна…»

16

12-00

ООО «Студия Артвидео»

«Трагедия в углу»

17

12-08

ООО «Человек с киноаппаратом»

«Самая счастливая Пасха
в моей жизни»

18

12-16

ООО «Камер-Тон-Фильм-Русь»

«Женский голос Арктики»

19

12-24

ООО «Продюсерский центр ВКСР»

«120+»

20

12-32

ООО «Кинокомпания Этнофонд»

«Полюс счастья»

21

12-40

ООО «Мувистарт»

«Хочу остаться каким я был»

22

12-48

ООО «Киновидеостудия «Цветной бульвар»

«Через минное поле к пророкам»

23

12-56

ООО «Централ Партнершип»

«Кислород»

24

13-04

ООО «Студия Хлеб»

«Ключи от Карелии»

25

13-12

ООО «ВИБ-Фильм»

«Легенды будущего»

26

13-20

ООО «Кинокомпания Андрея Кончаловского»

«Карантин по-русски»

27

13-28

АО ТПО «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов»

«Беглецы»

28

13-36

ООО «Киноглаз»

«Дети мировой революции»

29

13-44

ООО «АДВ кино»

«Корни»

30

13-52

ООО «Студия МАРАФОН-АРТ»

«Калининградская головоломка»

14:00 – 15:00 – перерыв

31

15-00

ООО «Б.У.Б.А. Арт»

«Обожженное детство»

32

15-08

ООО «Первое документальное кинотоварищество»

«Картотека. Фильм-карта»

33

15-16

ООО Кинокомпания «ИГРА»

«Народный герой»

34

15-24

ООО Кинокомпания «СНЕГА»

«Большое небо малой авиации»

35

15-32

ООО «НП КиТ»

«Дневник экспедиции»

36

15-40

ООО Документальный дом
«Первое Кино»

«Доплывем до Токио»

37

15-48

ООО Студия «ВСТРЕЧА»

«Верные»

38

15-56

ООО «МТ КИНО»

«Возвращение Набокова»

39

16-04

ООО «Кинокомпания Два Капитана»

«Святой Архипелаг»

40

16-12

ООО «Киностудия «РОЗА»

«Махатма Хавкин»

41

16-20

ООО «Дирекция телевизионных программ»

«А о Петре ведайте…»

42

16-28

ООО «ЗИГЗАГ»

«Побеждая время»

43

16-36

ООО «Студия «Фишка-фильм»

«Легенда Дальнего Востока»

44

16-44

ООО «Культурный центр
«Искусство кино»

«История Российского кино»

45

16-52

ООО «Юпитер-XXI»

«Волга до Камы»

46

17-00

ООО «Параллакс Пикчерз»

«Вечно живой»

47

17-08

ООО «Про-Синема Фильм Продакшн»

«Космос рождается на Земле»

48

17-16

ООО «Кинокомпания Э»

«Дети Карамазовых»

49

17-24

ООО «Студия «Пассажир»

«Чтобы чаще Господь замечал…»

50

17-32

ООО «Студия по созданию кино
и аудиовизуальных произведений «Остров»

«История российских тюрем»

51

17-40

ООО «Студия по созданию кино
и аудиовизуальных произведений «Остров»

«Этери»

52

17-48

ООО «КиноАтис»

«Анимация. Цифровая революция»

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12.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ

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