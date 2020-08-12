Минкультуры объявило дату питчинга неигрового кино

Министерство культуры назвало дату проведения очной защиты проектов неигрового кино перед Экспертным советом ведомства, а также обнародовало список допущенных к ней участников. Питчинг назначен на 14 августа 2020 года. Представление и защита «спецпроектов» будет проходить в Большом зале коллегии на 1-м этаже Минкультуры России по адресу: Москва, М. Гнездниковский переулок, д. 7.

К защите допущено 52 проекта. На презентацию каждого, включая демонстрацию видеоматериалов, отводится не более пяти минут. Еще три минуты – ответы на вопросы членов Экспертного совета.

К защите 14 августа 2020 года допущены следующие «спецпроекты»:

№ Время

защиты Наименование организации Название проекта 1 10-00 ООО «Краснодарская киностудия имени Николая Минервина» «Донбасс. Близкие люди» 2 10-08 ООО «Стар Медиа Дистрибьюшн» «Большой» 3 10-16 ООО «Арт Пикчерс Студия» «Сергей Бондарчук» 4 10-24 ООО «МИНАКУЛЬТУРЫ» «Афган, реквием по свободе» 5 10-32 ООО «Студия «ТЕЛЕМОСТ» «Расскажу о своем учителе» 6 10-40 ООО «Студия «Риск-Фильм» «Чип внутри меня» 7 10-48 ООО «Киностудия Азия-фильм» «Есть ли жизнь на БАМе?»» 8 10-56 ООО Кинофабрика «СЛОНиКо» «A lumine motus» «Меня приводит в движение cвет» 9 11-04 АО ТПО «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов

им. М. Горького» «Слова вместо бомб» 10 11-12 АО ТПО «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов

им. М. Горького» «Советская кибернетика» 11 11-20 ООО «Корпорация Русская

Фильм Группа» «Вокзалы России. Из Петербурга в Москву» 12 11-28 ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО» «Изоляция» 13 11-36 ООО «Кинокомпания «ФильмОКей» «Совьетичи» 14 11-44 ООО «Студия Продюсерского Кино» «Очарованный Россией. Неизвестный Рахманинов» 15 11-52 ООО «Дельта Продакшн» «Андрей Сахаров.

По ту сторону окна…» 16 12-00 ООО «Студия Артвидео» «Трагедия в углу» 17 12-08 ООО «Человек с киноаппаратом» «Самая счастливая Пасха

в моей жизни» 18 12-16 ООО «Камер-Тон-Фильм-Русь» «Женский голос Арктики» 19 12-24 ООО «Продюсерский центр ВКСР» «120+» 20 12-32 ООО «Кинокомпания Этнофонд» «Полюс счастья» 21 12-40 ООО «Мувистарт» «Хочу остаться каким я был» 22 12-48 ООО «Киновидеостудия «Цветной бульвар» «Через минное поле к пророкам» 23 12-56 ООО «Централ Партнершип» «Кислород» 24 13-04 ООО «Студия Хлеб» «Ключи от Карелии» 25 13-12 ООО «ВИБ-Фильм» «Легенды будущего» 26 13-20 ООО «Кинокомпания Андрея Кончаловского» «Карантин по-русски» 27 13-28 АО ТПО «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов» «Беглецы» 28 13-36 ООО «Киноглаз» «Дети мировой революции» 29 13-44 ООО «АДВ кино» «Корни» 30 13-52 ООО «Студия МАРАФОН-АРТ» «Калининградская головоломка» 14:00 – 15:00 – перерыв 31 15-00 ООО «Б.У.Б.А. Арт» «Обожженное детство» 32 15-08 ООО «Первое документальное кинотоварищество» «Картотека. Фильм-карта» 33 15-16 ООО Кинокомпания «ИГРА» «Народный герой» 34 15-24 ООО Кинокомпания «СНЕГА» «Большое небо малой авиации» 35 15-32 ООО «НП КиТ» «Дневник экспедиции» 36 15-40 ООО Документальный дом

«Первое Кино» «Доплывем до Токио» 37 15-48 ООО Студия «ВСТРЕЧА» «Верные» 38 15-56 ООО «МТ КИНО» «Возвращение Набокова» 39 16-04 ООО «Кинокомпания Два Капитана» «Святой Архипелаг» 40 16-12 ООО «Киностудия «РОЗА» «Махатма Хавкин» 41 16-20 ООО «Дирекция телевизионных программ» «А о Петре ведайте…» 42 16-28 ООО «ЗИГЗАГ» «Побеждая время» 43 16-36 ООО «Студия «Фишка-фильм» «Легенда Дальнего Востока» 44 16-44 ООО «Культурный центр

«Искусство кино» «История Российского кино» 45 16-52 ООО «Юпитер-XXI» «Волга до Камы» 46 17-00 ООО «Параллакс Пикчерз» «Вечно живой» 47 17-08 ООО «Про-Синема Фильм Продакшн» «Космос рождается на Земле» 48 17-16 ООО «Кинокомпания Э» «Дети Карамазовых» 49 17-24 ООО «Студия «Пассажир» «Чтобы чаще Господь замечал…» 50 17-32 ООО «Студия по созданию кино

и аудиовизуальных произведений «Остров» «История российских тюрем» 51 17-40 ООО «Студия по созданию кино

и аудиовизуальных произведений «Остров» «Этери» 52 17-48 ООО «КиноАтис» «Анимация. Цифровая революция»

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12.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ