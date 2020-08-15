Минкультуры назвало участников питчингов игрового кино в 2020 году

Министерство культуры обнародовало даты проведения питчингов проектов игрового кино, претендующего на получение господдержки в 2020 году. Экспертными советами были рассмотрены 112 творческих проекта авторского и экспериментального кино, в том числе социально-значимых фильмов и фильмов совместного производства с миноритарным и мажоритарным участием России, а также 45 творческих проекта детского кино. По итогам рассмотрения были сформированы списки кандидатов на получение субсидий в 2020 году.

Питчинг авторского и экспериментального кино пройдет 25 августа. К нему допущены следующие проекты:

№ Время Наименование организации Название проекта 1 10-00 ООО «МУВИСТАРТ» БАЙКАЛЬСКАЯ РУСАЛКА 2 10-08 ООО «Телесто-фильм» БЕЛОЙ ДОРОГИ! 3 10-16 ООО «Студия МЕТРАФИЛЬМС» БЕЛЫЙ СПИСОК 4 10-24 ООО «Кинокомпания «Июнь» ВАСИЛИЙ И НОРОЧКА 5 10-32 ООО Студия национального кино и телевиденья «Русское поле» ВАСИЛИЙ ТЕРКИН 6 10-40 ООО «Пигмалион Продакшн» ВЕТЕР 7 10-48 ООО «Студия «ПРОсвет-Медиа» ВОСКРЕСЕНЬЕ. FIRSTDAY 8 10-56 ООО «Друг Друга» ГОД РОЖДЕНИЯ 9 11-04 ООО Киностудия КИТ ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ 10 11-12 ООО «САГа» ДАНТЕ 11 11-20 ООО «Наше Творческое Объединение» ДВА КАПИТАНА 12 11-28 ООО «Републик» ДВЕ ДИАФРАГМЫ 13 11-36 ООО «ГАРПАСТУМ» ДЕЛО БЕЙЛИСА 14 11-44 АО ТПО «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им.М.Горького» ДЕТЕКТОР 15 11-52 ООО «Кинокомпания «Эрн» ДОМ В САДУ 16 12-00 ООО «СМАРТ ФИЛЬМ» ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОК 17 12-08 ООО «Кинокомпания «СТВ» ДЫШИТЕ СВОБОДНО 18 12-16 ООО «Кинодом» ЕДИНИЦА МОНТЕВИДЕО 19 12-24 ООО «Кинокомпания 29 февраля» ЕНОТОВЫЙ ГОРОД 20 12-32 ООО «Дабл» ЖАННА 21 12-40 ООО «Лаборатория Кино» ИГРА 22 12-48 ООО «Фабрика Арт Кино» ИЗБРАННИК СТИХИЙ 23 12-56 ООО «Киностудия «М»-Фильм» ИСКУПЛЕНИЕ 24 13-04 ООО «Спутник Восток Продакшн» КАК СТАТЬ ЦАРЕВНОЙ 25 13-12 ООО «СТУДИЯ ЛУКФИЛЬМ» КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ 26 13-20 ООО «Кинокомпания «ТРИ «А» КАРЬЕРА КУКОЛКИ 27 13-28 ООО «Каро Продакшн» КОРПОРАЦИЯ 28 13-36 ООО «58,5 ПРОДАКШН» КРЫСОЛОВ 29 13-44 ООО Кинокомпания «СТЕЛЛА» КЭТ 30 13-52 ООО «ТРУМЕН ПИКЧЕРЗ» ЛУНАТИКИ 31 14-00 ООО Кинокомпания «Эталон Фильм» МАТЬ РОДИНА

Перерыв до 15:00.

№ Время Наименование организации Название проекта 32 15-00 ООО «Одиннадцать» МЕДЕЯ 33 15-08 ООО Киностудия КИТ МЕРТВЫЕ ПТИЦЫ 34 15-16 АО «Парк Продакшн» МЕТЕОЗАВИСИМОСТЬ 35 15-24 ООО «СПРИНГ ПИПЛ МЕДИА» МИНОР 36 15-32 ООО «ВЕГА ФИЛЬМ» МОРОЗ 37 15-40 ООО «НОРД-ХОЛДИНГ» НА РЕКАХ ВАВИЛОНА 38 15-48 ООО «Компания «Новые люди» НАВОДНЕНИЕ 39 15-56 ООО «Продюсерская компания «Слово» НАТАША (КВАРТИРАНТКА) 40 16-04 ООО «Студия «Автор» НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА 41 16-12 ООО «Републик» НЕВИДИМЫЙ МОЙ 42 16-20 ООО «АДВ кино» НЕМОЙ ОГОНЬ 43 16-28 ООО «Продюсерская компания «ВМЕСТЕ» НЕСКОЛЬКО НАСТОЯЩИХ ДНЕЙ 44 16-36 ООО Кинокомпания «Прометей» ОГОРОД 45 16-44 ООО «Компания «Талисман» ОДИНОЧЕСТВО – СВОЛОЧЬ 46 16-52 ООО «Парадокс Филмс» ОНА ТАНЦУЕТ 47 17-00 ООО «Кинокомпания «Общественное Мнение» ОНИ 48 17-08 ООО «Фабрика Арт Кино» ОСЕНЬ, КОТОРАЯ ЗНАЕТ ВСЕ 49 17-16 ООО «Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн» ПЕСНЬ ЗАПРЕТНОЙ ЛЮБВИ 50 17-24 ООО «Грамани Фильм» ПЛАЦДАРМ 51 17-32 ООО Пролайн-медиа ПОЛЕТ 52 17-40 ООО «Планета Кино» ПОЧТИ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 53 17-48 ООО «Вайс Филмс» ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 54 17-56 ООО «Фреш - Фильм» ПСИХОЛОГИЯ ПОДВИГОВ ФЕДИ Т. 55 18-04 ООО «Кинокомпания «АПРЕЛЬ» ПЯТЬ ВЕЧЕРИНОК 56 18-12 ООО «РБ ПРОДАКШН» РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ. ВОЗВРАЩАЮСЬ 57 18-20 ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ» САША 58 18-28 ООО «АРТЛАЙТ» СВЕТ 59 18-36 ООО «Революция Фильм» СВЕТЛЯЧОК 60 18-44 ООО «РУССКИЙ СЕВЕР» СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС - 8 61 18-52 ООО «Студия МЕТРАФИЛЬМС» СТРЕМЛЕНИЕ 62 19-00 ООО Логистик Стар Продакшн СУККУБ 63 19-08 ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН» ТАНЯ И ВОЙНА 64 19-16 ООО «Киностудия Соль» ТУДА И ОБРАТНО 65 19-24 ООО «ЭГО продакшн» УДАР С ВОСТОКА 66 19-32 ООО «Мотор фильм студия» ФАНТОМ 67 19-40 ООО «ФИЛЬМ ФЬЮЖН ПРО» ХРАМ 68 19-48 АО ТПО «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им.М.Горького» ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ 69 19-56 ООО Кинокомпания Андрея Кончаловского ШЕСТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС



К защите 26 августа 2020 года допущены следующие проекты фильмов для детей:

№ Время Наименование организации Название проекта 1 10-00 АО ТПО «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов» БАРСЕЛОНА 2 10-08 ООО «Студия ГРИНСИТИ» ВЗЛЕТ 3 10-16 ООО «АстраФильм» ВОЛШЕБНАЯ СКРИПКА 4 10-24 ООО «Кинокомпания «Ракурс» ВОРОНЬЕ ГНЕЗДО 5 10-32 ООО «Кинопрограмма «XXI век» ГАДЖЕТ 6 10-40 ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС» ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА 7 10-48 ООО «ТПО «РОК» ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО 8 10-56 ООО «Кинокомпания Студия IV» ДО ПЕРВОЙ ЗВЕЗДЫ 9 11-04 АО ТПО «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им.М.Горького» ДЯДЯ ИЗ ЧИКАГО 10 11-12 ООО «ЕРАЛАШ» ЕРАЛАШ 11 11-20 ООО СИНЕМА КОНЦЕПТ ПРОДАКШН ЗОЛОТЫЕ КАНИКУЛЫ 12 11-28 ООО КИНОСТУДИЯ «СИЛЬВЕРОН» ИЩУ ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ 13 11-36 ООО «ПК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» КАК ГАГАРИН 14 11-44 ООО «Каро Продакшн» КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я 15 11-52 ООО «Медиа Парк Продакшн» КАНИКУЛЫ НА 5+ 16 12-00 ООО «Студия Первый А» КАТЯ-КАТЯ 17 12-08 ООО Кинокомпания ООО «КПС» КОЛОКОЛ НАДЕЖДЫ 18 12-16 АО ТПО «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им.М.Горького» КУКОЛЬНИК 19 12-24 ООО «ТРОМЕДИА» ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ 20 12-32 ООО «Фильм Смарт» МУЖИЧКИ НАШИ 21 12-40 ООО «Магнум-фильм» НОВОГОДНЯЯ НЕСКАЗКА 22 12-48 ООО Кинокомпания «ВВЕРХ» ОСТРОВ ПРИВИДЕНИЙ 23 12-56 ООО «ЧБк» ОТКРЫТЫЙ ФИНАЛ 24 13-04 ООО «Салюс Медиа» ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК 25 13-12 ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО БАХИ 26 13-20 ООО «Эн Джи Продакшн» РАДУГА ДЛЯ ДРУГА 27 13-28 ООО Продюсерский центр «АЛЬТАИР-Ц» САМБИСТКА 28 13-36 ООО «Студия «КиноПРОБА» СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ 29 13-44 ООО «Кинопрограмма «XXI век» СЛУЧАЙНЫЙ ПИРАТ 30 13-52 ООО «Киноджет» СОБАКА МОЕЙ МЕЧТЫ 31 14-00 ООО «Киностудия «АРК-ФИЛЬМ» СОКРОВИЩА ПАРТИЗАНСКОГО ЛЕСА 32 14-08 ООО «Кинокомпания «Гейт» ХОЧУ В ДУРАСОВКУ! 33 14-16 ООО «ОКАПИ ПРОДАКШН» Я ЧИТАЮ 34 14-24 ООО «ЛАЙМ Синема» ЯГА 2020

Представление и защита игровых проектов будет проходить в Большом зале коллегии на 1-м этаже здания Минкультуры России по адресу: Москва, М. Гнездниковский переулок, д. 7.

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15.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ