Новости


Минкультуры назвало участников питчингов игрового кино в 2020 году

Очная защита авторских, экспериментальных и детских проектов пройдет 25 и 26 августа

Министерство культуры обнародовало даты проведения питчингов проектов игрового кино, претендующего на получение господдержки в 2020 году. Экспертными советами были рассмотрены 112 творческих проекта авторского и экспериментального кино, в том числе социально-значимых фильмов и фильмов совместного производства с миноритарным и мажоритарным участием России, а также 45 творческих проекта детского кино. По итогам рассмотрения были сформированы списки кандидатов на получение субсидий в 2020 году.

Питчинг авторского и экспериментального кино пройдет 25 августа. К нему допущены следующие проекты:

Время

Наименование организации

Название проекта

1

10-00

ООО «МУВИСТАРТ»

БАЙКАЛЬСКАЯ РУСАЛКА

2

10-08

ООО «Телесто-фильм»

БЕЛОЙ ДОРОГИ!

3

10-16

ООО «Студия МЕТРАФИЛЬМС»

БЕЛЫЙ СПИСОК

4

10-24

ООО «Кинокомпания «Июнь»

ВАСИЛИЙ И НОРОЧКА

5

10-32

ООО Студия национального кино и телевиденья «Русское поле»

ВАСИЛИЙ ТЕРКИН

6

10-40

ООО «Пигмалион Продакшн»

ВЕТЕР

7

10-48

ООО «Студия «ПРОсвет-Медиа»

ВОСКРЕСЕНЬЕ. FIRSTDAY

8

10-56

ООО «Друг Друга»

ГОД РОЖДЕНИЯ

9

11-04

ООО Киностудия КИТ

ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ

10

11-12

ООО «САГа»

ДАНТЕ

11

11-20

ООО «Наше Творческое Объединение»

ДВА КАПИТАНА

12

11-28

ООО «Републик»

ДВЕ ДИАФРАГМЫ

13

11-36

ООО «ГАРПАСТУМ»

ДЕЛО БЕЙЛИСА

14

11-44

АО ТПО «Центральная киностудия детских

и юношеских фильмов им.М.Горького»

ДЕТЕКТОР

15

11-52

ООО «Кинокомпания «Эрн»

ДОМ В САДУ

16

12-00

ООО «СМАРТ ФИЛЬМ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОК

17

12-08

ООО «Кинокомпания «СТВ»

ДЫШИТЕ СВОБОДНО

18

12-16

ООО «Кинодом»

ЕДИНИЦА МОНТЕВИДЕО

19

12-24

ООО «Кинокомпания 29 февраля»

ЕНОТОВЫЙ ГОРОД

20

12-32

ООО «Дабл»

ЖАННА

21

12-40

ООО «Лаборатория Кино»

ИГРА

22

12-48

ООО «Фабрика Арт Кино»

ИЗБРАННИК СТИХИЙ

23

12-56

ООО «Киностудия «М»-Фильм»

ИСКУПЛЕНИЕ

24

13-04

ООО «Спутник Восток Продакшн»

КАК СТАТЬ ЦАРЕВНОЙ

25

13-12

ООО «СТУДИЯ ЛУКФИЛЬМ»

КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ

26

13-20

ООО «Кинокомпания «ТРИ «А»

КАРЬЕРА КУКОЛКИ

27

13-28

ООО «Каро Продакшн»

КОРПОРАЦИЯ

28

13-36

ООО «58,5 ПРОДАКШН»

КРЫСОЛОВ

29

13-44

ООО Кинокомпания «СТЕЛЛА»

КЭТ

30

13-52

ООО «ТРУМЕН ПИКЧЕРЗ»

ЛУНАТИКИ

31

14-00

ООО Кинокомпания «Эталон Фильм»

МАТЬ РОДИНА

            Перерыв до 15:00.

Время

Наименование организации

Название проекта

32

15-00

ООО «Одиннадцать»

МЕДЕЯ

33

15-08

ООО Киностудия КИТ

МЕРТВЫЕ ПТИЦЫ

34

15-16

АО «Парк Продакшн»

МЕТЕОЗАВИСИМОСТЬ

35

15-24

ООО «СПРИНГ ПИПЛ МЕДИА»

МИНОР

36

15-32

ООО «ВЕГА ФИЛЬМ»

МОРОЗ

37

15-40

ООО «НОРД-ХОЛДИНГ»

НА РЕКАХ ВАВИЛОНА

38

15-48

ООО «Компания «Новые люди»

НАВОДНЕНИЕ

39

15-56

ООО «Продюсерская компания «Слово»

НАТАША (КВАРТИРАНТКА)

40

16-04

ООО «Студия «Автор»

НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА

41

16-12

ООО «Републик»

НЕВИДИМЫЙ МОЙ

42

16-20

ООО «АДВ кино»

НЕМОЙ ОГОНЬ

43

16-28

ООО «Продюсерская компания «ВМЕСТЕ»

НЕСКОЛЬКО НАСТОЯЩИХ ДНЕЙ

44

16-36

ООО Кинокомпания «Прометей»

ОГОРОД

45

16-44

ООО «Компания «Талисман»

ОДИНОЧЕСТВО – СВОЛОЧЬ

46

16-52

ООО «Парадокс Филмс»

ОНА ТАНЦУЕТ

47

17-00

ООО «Кинокомпания «Общественное Мнение»

ОНИ

48

17-08

ООО «Фабрика Арт Кино»

ОСЕНЬ, КОТОРАЯ ЗНАЕТ ВСЕ

49

17-16

ООО «Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн»

ПЕСНЬ ЗАПРЕТНОЙ ЛЮБВИ

50

17-24

ООО «Грамани Фильм»

ПЛАЦДАРМ

51

17-32

ООО Пролайн-медиа

ПОЛЕТ

52

17-40

ООО «Планета Кино»

ПОЧТИ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

53

17-48

ООО «Вайс Филмс»

ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ

54

17-56

ООО «Фреш - Фильм»

ПСИХОЛОГИЯ ПОДВИГОВ ФЕДИ Т.

55

18-04

ООО «Кинокомпания «АПРЕЛЬ»

ПЯТЬ ВЕЧЕРИНОК

56

18-12

ООО «РБ ПРОДАКШН»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ. ВОЗВРАЩАЮСЬ

57

18-20

ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ»

САША

58

18-28

ООО «АРТЛАЙТ»

СВЕТ

59

18-36

ООО «Революция Фильм»

СВЕТЛЯЧОК

60

18-44

ООО «РУССКИЙ СЕВЕР»

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС - 8

61

18-52

ООО «Студия МЕТРАФИЛЬМС»

СТРЕМЛЕНИЕ

62

19-00

ООО Логистик Стар Продакшн

СУККУБ

63

19-08

ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН»

ТАНЯ И ВОЙНА

64

19-16

ООО «Киностудия Соль»

ТУДА И ОБРАТНО

65

19-24

ООО «ЭГО продакшн»

УДАР С ВОСТОКА

66

19-32

ООО «Мотор фильм студия»

ФАНТОМ

67

19-40

ООО «ФИЛЬМ ФЬЮЖН ПРО»

ХРАМ

68

19-48

АО ТПО «Центральная киностудия детских

и юношеских фильмов им.М.Горького»

ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ

69

19-56

ООО Кинокомпания Андрея Кончаловского

ШЕСТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС


К защите 26 августа 2020 года допущены следующие проекты фильмов для детей:

Время

Наименование организации

Название проекта

1

10-00

АО ТПО «Санкт-Петербургская студия

документальных фильмов»

БАРСЕЛОНА

2

10-08

ООО «Студия ГРИНСИТИ»

ВЗЛЕТ

3

10-16

ООО «АстраФильм»

ВОЛШЕБНАЯ СКРИПКА

4

10-24

ООО «Кинокомпания «Ракурс»

ВОРОНЬЕ ГНЕЗДО

5

10-32

ООО «Кинопрограмма «XXI век»

ГАДЖЕТ

6

10-40

ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС»

ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА

7

10-48

ООО «ТПО «РОК»

ДЕВОЧКА НИНА

И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО

8

10-56

ООО «Кинокомпания Студия IV»

ДО ПЕРВОЙ ЗВЕЗДЫ

9

11-04

АО ТПО «Центральная киностудия детских

и юношеских фильмов им.М.Горького»

ДЯДЯ ИЗ ЧИКАГО

10

11-12

ООО «ЕРАЛАШ»

ЕРАЛАШ

11

11-20

ООО СИНЕМА КОНЦЕПТ ПРОДАКШН

ЗОЛОТЫЕ КАНИКУЛЫ

12

11-28

ООО КИНОСТУДИЯ «СИЛЬВЕРОН»

ИЩУ ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ

13

11-36

ООО «ПК «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

КАК ГАГАРИН

14

11-44

ООО «Каро Продакшн»

КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я

15

11-52

ООО «Медиа Парк Продакшн»

КАНИКУЛЫ НА 5+

16

12-00

ООО «Студия Первый А»

КАТЯ-КАТЯ

17

12-08

ООО Кинокомпания ООО «КПС»

КОЛОКОЛ НАДЕЖДЫ

18

12-16

АО ТПО «Центральная киностудия детских

и юношеских фильмов им.М.Горького»

КУКОЛЬНИК

19

12-24

ООО «ТРОМЕДИА»

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ

20

12-32

ООО «Фильм Смарт»

МУЖИЧКИ НАШИ

21

12-40

ООО «Магнум-фильм»

НОВОГОДНЯЯ НЕСКАЗКА

22

12-48

ООО Кинокомпания «ВВЕРХ»

ОСТРОВ ПРИВИДЕНИЙ

23

12-56

ООО «ЧБк»

ОТКРЫТЫЙ ФИНАЛ

24

13-04

ООО «Салюс Медиа»

ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК

25

13-12

ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО БАХИ

26

13-20

ООО «Эн Джи Продакшн»

РАДУГА ДЛЯ ДРУГА

27

13-28

ООО Продюсерский центр «АЛЬТАИР-Ц»

САМБИСТКА

28

13-36

ООО «Студия «КиноПРОБА»

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

29

13-44

ООО «Кинопрограмма «XXI век»

СЛУЧАЙНЫЙ ПИРАТ

30

13-52

ООО «Киноджет»

СОБАКА МОЕЙ МЕЧТЫ

31

14-00

ООО «Киностудия «АРК-ФИЛЬМ»

СОКРОВИЩА ПАРТИЗАНСКОГО ЛЕСА

32

14-08

ООО «Кинокомпания «Гейт»

ХОЧУ В ДУРАСОВКУ!

33

14-16

ООО «ОКАПИ ПРОДАКШН»

Я ЧИТАЮ

34

14-24

ООО «ЛАЙМ Синема»

ЯГА 2020

Представление и защита игровых проектов будет проходить в Большом зале коллегии на 1-м этаже здания Минкультуры России по адресу: Москва, М. Гнездниковский переулок, д. 7. 

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен 

15.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ

Новости по теме:

Петербург распределил 120 млн рублей в рамках поддержки производства фильмов

Минкультуры продлило прием заявок на поддержку фильмов в кинопрокате

Российским кинотеатрам отказали в дополнительной господдержке

Минкультуры объявило дату питчинга неигрового кино

Питчинги Фонда кино 2020: кинокомпании-лидеры. Часть 2


Самое читаемое

Дистрибьютор предложил увеличить свою долю в сборах фильма

Российские кинотеатры столкнулись с особыми условиями проката «Довода»

Подробнее
Лента станет ближе к мировому релизу

«Довод» снова поменял дату выхода в России

Подробнее
Проекты 123 Production, «Марс Медиа», Yellow Black & White, «Централ Партнершип» и «Дирекции кино»

Питчинги Фонда кино 2020: кинокомпании-лидеры. Часть 1

Подробнее
Среди российских релизов таковым стал новый «Последний богатырь»

«Мулан» стал самым ожидаемым кинорелизом года по данным исследования Фонда кино

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 