Минкультуры назвало участников питчингов игрового кино в 2020 году

Министерство культуры обнародовало даты проведения питчингов проектов игрового кино, претендующего на получение господдержки в 2020 году. Экспертными советами были рассмотрены 112 творческих проекта авторского и экспериментального кино, в том числе социально-значимых фильмов и фильмов совместного производства с миноритарным и мажоритарным участием России, а также 45 творческих проекта детского кино. По итогам рассмотрения были сформированы списки кандидатов на получение субсидий в 2020 году.
Питчинг авторского и экспериментального кино пройдет 25 августа. К нему допущены следующие проекты:
|
№
|
Время
|
Наименование организации
|
Название проекта
|
1
|
10-00
|
ООО «МУВИСТАРТ»
|
БАЙКАЛЬСКАЯ РУСАЛКА
|
2
|
10-08
|
ООО «Телесто-фильм»
|
БЕЛОЙ ДОРОГИ!
|
3
|
10-16
|
ООО «Студия МЕТРАФИЛЬМС»
|
БЕЛЫЙ СПИСОК
|
4
|
10-24
|
ООО «Кинокомпания «Июнь»
|
ВАСИЛИЙ И НОРОЧКА
|
5
|
10-32
|
ООО Студия национального кино и телевиденья «Русское поле»
|
ВАСИЛИЙ ТЕРКИН
|
6
|
10-40
|
ООО «Пигмалион Продакшн»
|
ВЕТЕР
|
7
|
10-48
|
ООО «Студия «ПРОсвет-Медиа»
|
ВОСКРЕСЕНЬЕ. FIRSTDAY
|
8
|
10-56
|
ООО «Друг Друга»
|
ГОД РОЖДЕНИЯ
|
9
|
11-04
|
ООО Киностудия КИТ
|
ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ
|
10
|
11-12
|
ООО «САГа»
|
ДАНТЕ
|
11
|
11-20
|
ООО «Наше Творческое Объединение»
|
ДВА КАПИТАНА
|
12
|
11-28
|
ООО «Републик»
|
ДВЕ ДИАФРАГМЫ
|
13
|
11-36
|
ООО «ГАРПАСТУМ»
|
ДЕЛО БЕЙЛИСА
|
14
|
11-44
|
АО ТПО «Центральная киностудия детских
и юношеских фильмов им.М.Горького»
|
ДЕТЕКТОР
|
15
|
11-52
|
ООО «Кинокомпания «Эрн»
|
ДОМ В САДУ
|
16
|
12-00
|
ООО «СМАРТ ФИЛЬМ»
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОК
|
17
|
12-08
|
ООО «Кинокомпания «СТВ»
|
ДЫШИТЕ СВОБОДНО
|
18
|
12-16
|
ООО «Кинодом»
|
ЕДИНИЦА МОНТЕВИДЕО
|
19
|
12-24
|
ООО «Кинокомпания 29 февраля»
|
ЕНОТОВЫЙ ГОРОД
|
20
|
12-32
|
ООО «Дабл»
|
ЖАННА
|
21
|
12-40
|
ООО «Лаборатория Кино»
|
ИГРА
|
22
|
12-48
|
ООО «Фабрика Арт Кино»
|
ИЗБРАННИК СТИХИЙ
|
23
|
12-56
|
ООО «Киностудия «М»-Фильм»
|
ИСКУПЛЕНИЕ
|
24
|
13-04
|
ООО «Спутник Восток Продакшн»
|
КАК СТАТЬ ЦАРЕВНОЙ
|
25
|
13-12
|
ООО «СТУДИЯ ЛУКФИЛЬМ»
|
КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ
|
26
|
13-20
|
ООО «Кинокомпания «ТРИ «А»
|
КАРЬЕРА КУКОЛКИ
|
27
|
13-28
|
ООО «Каро Продакшн»
|
КОРПОРАЦИЯ
|
28
|
13-36
|
ООО «58,5 ПРОДАКШН»
|
КРЫСОЛОВ
|
29
|
13-44
|
ООО Кинокомпания «СТЕЛЛА»
|
КЭТ
|
30
|
13-52
|
ООО «ТРУМЕН ПИКЧЕРЗ»
|
ЛУНАТИКИ
|
31
|
14-00
|
ООО Кинокомпания «Эталон Фильм»
|
МАТЬ РОДИНА
Перерыв до 15:00.
|
№
|
Время
|
Наименование организации
|
Название проекта
|
32
|
15-00
|
ООО «Одиннадцать»
|
МЕДЕЯ
|
33
|
15-08
|
ООО Киностудия КИТ
|
МЕРТВЫЕ ПТИЦЫ
|
34
|
15-16
|
АО «Парк Продакшн»
|
МЕТЕОЗАВИСИМОСТЬ
|
35
|
15-24
|
ООО «СПРИНГ ПИПЛ МЕДИА»
|
МИНОР
|
36
|
15-32
|
ООО «ВЕГА ФИЛЬМ»
|
МОРОЗ
|
37
|
15-40
|
ООО «НОРД-ХОЛДИНГ»
|
НА РЕКАХ ВАВИЛОНА
|
38
|
15-48
|
ООО «Компания «Новые люди»
|
НАВОДНЕНИЕ
|
39
|
15-56
|
ООО «Продюсерская компания «Слово»
|
НАТАША (КВАРТИРАНТКА)
|
40
|
16-04
|
ООО «Студия «Автор»
|
НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА
|
41
|
16-12
|
ООО «Републик»
|
НЕВИДИМЫЙ МОЙ
|
42
|
16-20
|
ООО «АДВ кино»
|
НЕМОЙ ОГОНЬ
|
43
|
16-28
|
ООО «Продюсерская компания «ВМЕСТЕ»
|
НЕСКОЛЬКО НАСТОЯЩИХ ДНЕЙ
|
44
|
16-36
|
ООО Кинокомпания «Прометей»
|
ОГОРОД
|
45
|
16-44
|
ООО «Компания «Талисман»
|
ОДИНОЧЕСТВО – СВОЛОЧЬ
|
46
|
16-52
|
ООО «Парадокс Филмс»
|
ОНА ТАНЦУЕТ
|
47
|
17-00
|
ООО «Кинокомпания «Общественное Мнение»
|
ОНИ
|
48
|
17-08
|
ООО «Фабрика Арт Кино»
|
ОСЕНЬ, КОТОРАЯ ЗНАЕТ ВСЕ
|
49
|
17-16
|
ООО «Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн»
|
ПЕСНЬ ЗАПРЕТНОЙ ЛЮБВИ
|
50
|
17-24
|
ООО «Грамани Фильм»
|
ПЛАЦДАРМ
|
51
|
17-32
|
ООО Пролайн-медиа
|
ПОЛЕТ
|
52
|
17-40
|
ООО «Планета Кино»
|
ПОЧТИ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
|
53
|
17-48
|
ООО «Вайс Филмс»
|
ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
|
54
|
17-56
|
ООО «Фреш - Фильм»
|
ПСИХОЛОГИЯ ПОДВИГОВ ФЕДИ Т.
|
55
|
18-04
|
ООО «Кинокомпания «АПРЕЛЬ»
|
ПЯТЬ ВЕЧЕРИНОК
|
56
|
18-12
|
ООО «РБ ПРОДАКШН»
|
РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ. ВОЗВРАЩАЮСЬ
|
57
|
18-20
|
ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ»
|
САША
|
58
|
18-28
|
ООО «АРТЛАЙТ»
|
СВЕТ
|
59
|
18-36
|
ООО «Революция Фильм»
|
СВЕТЛЯЧОК
|
60
|
18-44
|
ООО «РУССКИЙ СЕВЕР»
|
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС - 8
|
61
|
18-52
|
ООО «Студия МЕТРАФИЛЬМС»
|
СТРЕМЛЕНИЕ
|
62
|
19-00
|
ООО Логистик Стар Продакшн
|
СУККУБ
|
63
|
19-08
|
ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН»
|
ТАНЯ И ВОЙНА
|
64
|
19-16
|
ООО «Киностудия Соль»
|
ТУДА И ОБРАТНО
|
65
|
19-24
|
ООО «ЭГО продакшн»
|
УДАР С ВОСТОКА
|
66
|
19-32
|
ООО «Мотор фильм студия»
|
ФАНТОМ
|
67
|
19-40
|
ООО «ФИЛЬМ ФЬЮЖН ПРО»
|
ХРАМ
|
68
|
19-48
|
АО ТПО «Центральная киностудия детских
и юношеских фильмов им.М.Горького»
|
ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ
|
69
|
19-56
|
ООО Кинокомпания Андрея Кончаловского
|
ШЕСТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС
К защите 26 августа 2020 года допущены следующие проекты фильмов для детей:
|
№
|
Время
|
Наименование организации
|
Название проекта
|
1
|
10-00
|
АО ТПО «Санкт-Петербургская студия
документальных фильмов»
|
БАРСЕЛОНА
|
2
|
10-08
|
ООО «Студия ГРИНСИТИ»
|
ВЗЛЕТ
|
3
|
10-16
|
ООО «АстраФильм»
|
ВОЛШЕБНАЯ СКРИПКА
|
4
|
10-24
|
ООО «Кинокомпания «Ракурс»
|
ВОРОНЬЕ ГНЕЗДО
|
5
|
10-32
|
ООО «Кинопрограмма «XXI век»
|
ГАДЖЕТ
|
6
|
10-40
|
ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС»
|
ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА
|
7
|
10-48
|
ООО «ТПО «РОК»
|
ДЕВОЧКА НИНА
И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО
|
8
|
10-56
|
ООО «Кинокомпания Студия IV»
|
ДО ПЕРВОЙ ЗВЕЗДЫ
|
9
|
11-04
|
АО ТПО «Центральная киностудия детских
и юношеских фильмов им.М.Горького»
|
ДЯДЯ ИЗ ЧИКАГО
|
10
|
11-12
|
ООО «ЕРАЛАШ»
|
ЕРАЛАШ
|
11
|
11-20
|
ООО СИНЕМА КОНЦЕПТ ПРОДАКШН
|
ЗОЛОТЫЕ КАНИКУЛЫ
|
12
|
11-28
|
ООО КИНОСТУДИЯ «СИЛЬВЕРОН»
|
ИЩУ ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ
|
13
|
11-36
|
ООО «ПК «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
|
КАК ГАГАРИН
|
14
|
11-44
|
ООО «Каро Продакшн»
|
КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я
|
15
|
11-52
|
ООО «Медиа Парк Продакшн»
|
КАНИКУЛЫ НА 5+
|
16
|
12-00
|
ООО «Студия Первый А»
|
КАТЯ-КАТЯ
|
17
|
12-08
|
ООО Кинокомпания ООО «КПС»
|
КОЛОКОЛ НАДЕЖДЫ
|
18
|
12-16
|
АО ТПО «Центральная киностудия детских
и юношеских фильмов им.М.Горького»
|
КУКОЛЬНИК
|
19
|
12-24
|
ООО «ТРОМЕДИА»
|
ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
|
20
|
12-32
|
ООО «Фильм Смарт»
|
МУЖИЧКИ НАШИ
|
21
|
12-40
|
ООО «Магнум-фильм»
|
НОВОГОДНЯЯ НЕСКАЗКА
|
22
|
12-48
|
ООО Кинокомпания «ВВЕРХ»
|
ОСТРОВ ПРИВИДЕНИЙ
|
23
|
12-56
|
ООО «ЧБк»
|
ОТКРЫТЫЙ ФИНАЛ
|
24
|
13-04
|
ООО «Салюс Медиа»
|
ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК
|
25
|
13-12
|
ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»
|
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО БАХИ
|
26
|
13-20
|
ООО «Эн Джи Продакшн»
|
РАДУГА ДЛЯ ДРУГА
|
27
|
13-28
|
ООО Продюсерский центр «АЛЬТАИР-Ц»
|
САМБИСТКА
|
28
|
13-36
|
ООО «Студия «КиноПРОБА»
|
СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
|
29
|
13-44
|
ООО «Кинопрограмма «XXI век»
|
СЛУЧАЙНЫЙ ПИРАТ
|
30
|
13-52
|
ООО «Киноджет»
|
СОБАКА МОЕЙ МЕЧТЫ
|
31
|
14-00
|
ООО «Киностудия «АРК-ФИЛЬМ»
|
СОКРОВИЩА ПАРТИЗАНСКОГО ЛЕСА
|
32
|
14-08
|
ООО «Кинокомпания «Гейт»
|
ХОЧУ В ДУРАСОВКУ!
|
33
|
14-16
|
ООО «ОКАПИ ПРОДАКШН»
|
Я ЧИТАЮ
|
34
|
14-24
|
ООО «ЛАЙМ Синема»
|
ЯГА 2020
Представление и защита игровых проектов будет проходить в Большом зале коллегии на 1-м этаже здания Минкультуры России по адресу: Москва, М. Гнездниковский переулок, д. 7.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
15.08.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Министерство культуры РФ
Петербург распределил 120 млн рублей в рамках поддержки производства фильмов
Минкультуры продлило прием заявок на поддержку фильмов в кинопрокате
Российским кинотеатрам отказали в дополнительной господдержке
Минкультуры объявило дату питчинга неигрового кино
Питчинги Фонда кино 2020: кинокомпании-лидеры. Часть 2