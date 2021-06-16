Новости


На 32-м «Кинотавре» пройдет второй питчинг сериальных проектов

Прием заявок открыт с 17 июня по 10 августа

Открытый российский фестиваль «Кинотавр» объявляет второй питчинг сериальных проектов. Этот формат индустриального мероприятия впервые появился в деловой программе фестиваля год назад и крайне успешно себя зарекомендовал. В 2021 году авторы снова получат возможность напрямую представить свои истории представителям главных российских онлайн-платформ — к участию в питчинге приглашены «КиноПоиск HD», Премьер, More TV, KION, IVI, Okko и Start.

Прием заявок открыт с 17 июня по 10 августа. До питчинга будут допущены 10 финалистов, прошедших отбор. 

В прошлом году «Кинотавр» получил более 700 заявок, из которых было отобрано одиннадцать финалистов. За прошедший год два проекта-финалисты были запущены в производство российскими онлайн-платформами, авторы еще трех проектов, попавших в шорт-лист, продолжают работать над их сценариями со студиями и платформами. 

Условия участия: 

  • к питчингу допускаются все авторы вне зависимости от наличия или отсутствия профессионального образования и опыта работы в кино или телеиндустрии;
  • для участия необходимо предоставить синопсис первого сезона, библию с подробным описанием героев и мира; сценарий пилотной серии (опционально);
  • ограничения по объему: синопсис сезона не более 5 страниц, библия - не более 10 страниц, пилот — объем должен соответствовать индустриальному стандарту (одна страница = одна минута). 

Заявки, не отвечающие заданным стандартам, приняты не будут.

Шорт-лист финалистов, которые будут приглашены на «Кинотавр» для публичной защиты проектов, будет объявлен в конце августа. На защиту проекта и ответы на вопросы членов экспертной комиссии у участников будет 10 минут (5 минут на питч и 5 минут на ответы на вопросы). Жюри питчинга, в которое войдут представители российских онлайн-платформ, назовут победителя в Сочи. 

С подробностями, как подать заявку, можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля https://reg.kinotavr.ru/serial/

32-й фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября 2021 года.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

16.06.2021 Автор: Виолетта Палий

Новости по теме:

Комедия Алексея Камынина «Хандра» выйдет на HBO GO

Подведены итоги бизнес-площадки ММКФ и Московского питчинга дебютантов

Киностудия Горького завершает отбор проектов на питчинг короткометражных докфильмов

Минкультуры России организует очные питчинги анимационных фильмов

Завершается прием заявок на Питчинг дебютантов в рамках бизнес-площадки 43-го ММКФ


Самое читаемое

Их действие начнется с 17 июня

В кинотеатрах Петербурга усилятся ограничения из-за коронавируса

Подробнее
Старые эпизоды, снятые на 35-мм пленку в формате 4:3, переделали в современный 16:9

«Ералаш» отреставрировал свои сюжеты

Подробнее
По мнению властей, фильм пропагандирует порнографию

Минкультуры отказалось выдавать прокатное удостоверение победителю Берлинского кинофестиваля

Подробнее
Доля премиум-форматов в российском бокс-офисе 2021 года составляет всего 7%

Интерес зрителей к IMAX и 3D в России после пандемии упал до рекордно низкого уровня

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru {C}{C}
 
 