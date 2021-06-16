На 32-м «Кинотавре» пройдет второй питчинг сериальных проектов

Открытый российский фестиваль «Кинотавр» объявляет второй питчинг сериальных проектов. Этот формат индустриального мероприятия впервые появился в деловой программе фестиваля год назад и крайне успешно себя зарекомендовал. В 2021 году авторы снова получат возможность напрямую представить свои истории представителям главных российских онлайн-платформ — к участию в питчинге приглашены «КиноПоиск HD», Премьер, More TV, KION, IVI, Okko и Start.
Прием заявок открыт с 17 июня по 10 августа. До питчинга будут допущены 10 финалистов, прошедших отбор.
В прошлом году «Кинотавр» получил более 700 заявок, из которых было отобрано одиннадцать финалистов. За прошедший год два проекта-финалисты были запущены в производство российскими онлайн-платформами, авторы еще трех проектов, попавших в шорт-лист, продолжают работать над их сценариями со студиями и платформами.
Условия участия:
Заявки, не отвечающие заданным стандартам, приняты не будут.
Шорт-лист финалистов, которые будут приглашены на «Кинотавр» для публичной защиты проектов, будет объявлен в конце августа. На защиту проекта и ответы на вопросы членов экспертной комиссии у участников будет 10 минут (5 минут на питч и 5 минут на ответы на вопросы). Жюри питчинга, в которое войдут представители российских онлайн-платформ, назовут победителя в Сочи.
С подробностями, как подать заявку, можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля https://reg.kinotavr.ru/serial/
32-й фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября 2021 года.
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