На 32-м «Кинотавре» пройдет второй питчинг сериальных проектов

Открытый российский фестиваль «Кинотавр» объявляет второй питчинг сериальных проектов. Этот формат индустриального мероприятия впервые появился в деловой программе фестиваля год назад и крайне успешно себя зарекомендовал. В 2021 году авторы снова получат возможность напрямую представить свои истории представителям главных российских онлайн-платформ — к участию в питчинге приглашены «КиноПоиск HD», Премьер, More TV, KION, IVI, Okko и Start.

Прием заявок открыт с 17 июня по 10 августа. До питчинга будут допущены 10 финалистов, прошедших отбор.

В прошлом году «Кинотавр» получил более 700 заявок, из которых было отобрано одиннадцать финалистов. За прошедший год два проекта-финалисты были запущены в производство российскими онлайн-платформами, авторы еще трех проектов, попавших в шорт-лист, продолжают работать над их сценариями со студиями и платформами.

Условия участия:

к питчингу допускаются все авторы вне зависимости от наличия или отсутствия профессионального образования и опыта работы в кино или телеиндустрии;

для участия необходимо предоставить синопсис первого сезона, библию с подробным описанием героев и мира; сценарий пилотной серии (опционально);

ограничения по объему: синопсис сезона не более 5 страниц, библия - не более 10 страниц, пилот — объем должен соответствовать индустриальному стандарту (одна страница = одна минута).

Заявки, не отвечающие заданным стандартам, приняты не будут.

Шорт-лист финалистов, которые будут приглашены на «Кинотавр» для публичной защиты проектов, будет объявлен в конце августа. На защиту проекта и ответы на вопросы членов экспертной комиссии у участников будет 10 минут (5 минут на питч и 5 минут на ответы на вопросы). Жюри питчинга, в которое войдут представители российских онлайн-платформ, назовут победителя в Сочи.

С подробностями, как подать заявку, можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля https://reg.kinotavr.ru/serial/

32-й фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября 2021 года.

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16.06.2021 Автор: Виолетта Палий