Российские продюсеры оценят участников питчинга жанровых кинопроектов

В Москве пройдет открытый питчинг «Поворотный пункт», на котором авторы жанровых полнометражных фильмов смогут получить быструю «путевку на экраны». Мероприятие организует студия «Свободное кино», а членами жюри финального соревнования станут продюсеры и редакторы крупных кинокомпаний.

В состав жюри вошли Гевонд Андреасян – продюсер кинокомпании «Большое кино», Алексей Петрухин – продюсер корпорации «Русская Фильм Группа», Игорь Мишин – продюсер, вице-президент Академии российского телевидения, Иван Капитонов – продюсер кинокомпании QS Films, Александр Архипов – главный редактор кинокомпании СТВ, Роман Борисевич – продюсер кинокомпании «Коктебель», Николай Ларионов – продюсер кинокомпании «Марс Медиа Энтертейнмент», Руслан Татаринцев – глава отдела девелопмента Yellow, Black and White, Александр Богуславский – креативный продюсер и режиссер кинокомпании Kinodanz, Альберт Рябышев – продюсер компании R-Media.

Членам жюри питчинга было предложено заранее обозначить жанры и темы, которые могли бы привлечь внимание каждого из них. Свод этих требований стал нормативной базой для всей процедуры конкурсного отбора. Но авторство того или иного пожелания хранится в строжайшей тайне и, возможно, будет приоткрыто лишь во время подведения итогов.

На конкурс поступило 366 заявок. В лонг-лист вошло 26 проектов, а для защиты было отобрано 10 из них. Двое участников, набравших максимальное количество баллов по результатам тайного голосования жюри, будут названы победителями. Дополнительно каждый из судей (в определенном жребием порядке) получит право отметить проект, который понравился лично ему. И каким будет персональный приз – диплом, сертификат, встреча для обсуждения планов или подписание реального контракта – главная интрига мероприятия, которая заставляет волноваться не только финалистов, но и членов жюри. Таким образом, некоторые идеи получат шанс быть реализованными уже в следующем году.

Шорт-лист финалистов состоит из десяти проектов:

«Дети лета», Алина Сомило

«Исчезновение Анны Орловой», Юрий Тарабанов

«Ключи», Ришат Мухтаров

«Мы», Гамлет Дульян

«Направленный взрыв», Лилия Янтилина

«Приворот», Юлия Папашвили

«Проект «Тесей», Олег Уразайкин

«Родителей выбирают», Александр Ермолин

«Тамадень», Армина Орлова

«Экран», Инга Воск

«Мы хотим, чтобы в выигрыше оказались все – и авторы, реализовавшие свою идею, и продюсеры, нашедшие интересные свежие проекты и, разумеется, зрители, увидевшие достойные фильмы в кинотеатрах!» – рассказывает организатор питчинга, художественный руководитель студии «Свободное кино» Дмитрий Куповых.

Питчинг назначен на 22 ноября.

20.11.2017 Автор: Артур Чачелов