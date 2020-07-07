Петербург начал отбор кинопроектов для получения субсидии на производство

Власти Санкт-Петербурга объявили о начале конкурса проектов, которые претендуют на получение городской субсидии на производство кинофильмов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующее постановление городского правительства, которое 6 июля подписал губернатор Александр Беглов. Прием заявок проводится до 21 июля 2020 года.
«Субсидии предоставляются на создание в Петербурге национальных полнометражных, короткометражных, документальных, анимационных и историко-публицистических фильмов», − уточняется в сообщении пресс-службы Смольного.
Заявлено, что критериями отбора проектов для получения субсидии станут масштабность и новизна концепции, художественный уровень проекта, многообразие и актуальность предполагаемых к использованию технических и визуальных приемов, экономическая обоснованность запрашиваемых средств, наличие у претендента призов и номинаций за участие в кинофестивалях и другие.
Год назад город финансово поддержал 18 кинопроектов. Среди них − документальный фильм АЛИСА ФРЕЙНДЛИХ режиссера Дениса Клеблеева, приключенческий экшн ВОЗДУХ Алексея Германа-младшего, сказка КЛЮЧ ВРЕМЕНИ Алексея Тельнова, несколько картин, посвященных Великой Отечественной войне и другие работы.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
07.07.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: ТАСС
Новая Зеландия выделит дополнительные $48 млн в помощь киноиндустрии
Представители киноотрасли обсудили проблемы возобновления кинопроизводства в мире
Стало известно, когда Москва может разрешить возобновление кинопроизводства
В Подмосковье разрешили снимать кино
Фонд кино продлевает сроки приема заявок на господдержку кинопроизводства и кинопоказа
Мэрия Москвы обозначила предварительную дату открытия кинотеатровПодробнее
Российские кинотеатры выразили готовность открыться 15 июляПодробнее
Глава АВК призвал продюсеров «Стрельцова» и «Пальмы» выпустить свои фильмы в августеПодробнее
Xiaomi открывает летний автомобильный кинотеатр «Let mi see» в МосквеПодробнее