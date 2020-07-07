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Петербург начал отбор кинопроектов для получения субсидии на производство

Заявки будут приниматься до 21 июля

Власти Санкт-Петербурга объявили о начале конкурса проектов, которые претендуют на получение городской субсидии на производство кинофильмов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующее постановление городского правительства, которое 6 июля подписал губернатор Александр Беглов. Прием заявок проводится до 21 июля 2020 года. 

«Субсидии предоставляются на создание в Петербурге национальных полнометражных, короткометражных, документальных, анимационных и историко-публицистических фильмов», − уточняется в сообщении пресс-службы Смольного. 

Заявлено, что критериями отбора проектов для получения субсидии станут масштабность и новизна концепции, художественный уровень проекта, многообразие и актуальность предполагаемых к использованию технических и визуальных приемов, экономическая обоснованность запрашиваемых средств, наличие у претендента призов и номинаций за участие в кинофестивалях и другие.

Год назад город финансово поддержал 18 кинопроектов. Среди них − документальный фильм АЛИСА ФРЕЙНДЛИХ режиссера Дениса Клеблеева, приключенческий экшн ВОЗДУХ Алексея Германа-младшего, сказка КЛЮЧ ВРЕМЕНИ Алексея Тельнова, несколько картин, посвященных Великой Отечественной войне и другие работы. 

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07.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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