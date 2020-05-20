VR-проект «Под подушкой» представит Россию на питчинге кинорынка MIFA

Интеративный VR-проект «Под подушкой» российского режиссера Георгия Молодцова примет участие в питчинге самого значимого в мире анимации кинофестиваля в Анси. Это единственный в этом году проект от России и одна из всего лишь семи VR-работ, отобранных для презентации в категории Interactive Creations & Transmedia. Всего на профессиональную часть кинофестиваля, кинорынок MIFA, было подано рекордное количество заявок − 631 проект, из которых только 38 получили приглашение на питчинг.

«Под подушкой» – это интерактивный мультиформатный проект, создаваемый для устройств виртуальной реальности и традиционных экранов. Проект основан на сказке, написанной Сергеем Молодцовым, уральским журналистом и писателем, отцом режиссера и продюсера проекта Георгия Молодцова. История рассказывает о самодельном котике Мормотике, от скуки сшитом братом и сестрой из старых вещей. По ночам котик спускается в волшебный мир внутри дивана, на котором его оставили жить, чтобы приносить детям потерянные и забытые «сокровища». Котик помогает детям наладить отношения и преподать им важный жизненный урок.

«В начале 90-х папа написал нам эту сказку и мы шили реальные игрушки, а потом Мормотик перебрался в еженедельную полосу одной из газет, а папа стал получать сотни писем и посылок с разными вариантами Мормотика от читателей, – рассказывает Георгий Молодцов. – После смерти папы я долго искал варианты реализации этой доброй сказки, но именно интерактивные возможности VR позволяют рассказать историю в полной мере».

Впервые проект был представлен в рамках питчинга интерактивных проектов Женевского международного кинофестиваля (GIFF) в ноябре 2019 года. «Под подушкой» состоит из трех 10-тиминутных эпизодов. В данный момент идет работа над выпуском первого интерактивного эпизода совместно с белорусской студией Feeling Digital. Особенность проекта − его мультиформатность и соединение игровых и нарративных механик: это и VR-игра, и обучающее приложение, и мультфильм. В VR-игре зритель помогает детям создать главного героя, а в какие-то моменты сам становится котиком и выполняет небольшие задачи, влияющие на развитие сюжета. В AR-приложении тот же самый индивидуализированный котик будет давать им подсказки, как сшить себя в реальной жизни. Кроме этого, проект выйдет в формате видео 360 и традиционном экранном формате. Благодаря такой мультиформатности и сценарным решениям проект может быть интересен как детям, так и взрослым.

Международный фестиваль анимационного кино в Анси во Франции − самый престижного в своем классе смотр, который ежегодно собирает лучших аниматоров из более чем 70 стран мира. В этом году ему исполняется 60 лет. В связи с пандемией коронавируса основные юбилейные мероприятия перенесены на 2021 год, однако сам фестиваль будет проведен с 15 по 30 июня в новом для него онлайн-формате. В основную конкурсную программу предстоящего смотра включены 10 российских анимационных картин.

Профессиональная часть кинофестиваля, кинорынок MIFA, также пройдет в онлайн-формате. Одним из ключевых событий кинорынка является питчинг-сессия в 6 категориях. Кроме возможности представить свой проект профессиональной аудитории, в каждой номинации будет присуждаться дополнительные партнерские призы. Победителей объявят 19 июня.

Георгий Молодцов – режиссер и организатор VR-кинофестивалей, включая VR-программу 39-го Московского международного кинофестиваля, премию Open Frame Award в рамках фестиваля средно- и восточноевропейского кино goEast, VR-программы Большого Фестиваля Мультфильмов, а также показов российских VR-проектов в Каннах, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке в рамках инициативы Russian VR Seasons.

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20.05.2020 Автор: БК