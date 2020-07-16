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Подмосковье открывает кинотеатры с 1 августа

Это следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева

15 июля 2020 года губернатор Московской области подписал постановление, в котором, среди прочего, указано, что кинотеатры региона смогут возобновить работу с 1 августа. В документе говорится, что они смогут функционировать «с обязательным соблюдением рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) среди работников киноиндустрии (Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0189-20), утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.05.2020». 

В Подмосковье находятся самые большие по числу залов кинотеатры страны. В постановлении нет слов, касающихся лимитов продаж кинобилетов. Однако они содержатся в вышеупомянутых рекомендациях Роспотребнадзора − реализовывать можно не более 50% от общего числа мест в кинозале с обеспечением социальной дистанции между зрителями.

Напомним, с 15 июля право на возобновление работы получили кинотеатры Костромской области. В Курской области разрешение на возобновление работы кинотеатров начнет действовать с 20 июля. Кроме того, уже сейчас в стране функционируют кинотеатры в Ленинградской, Сахалинской, Курганской, Амурской, Магаданской и Ростовской областях, а также на Чукотке, в Адыгее, Крыму и городе Севастополь.

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16.07.2020 Автор: Артур Чачелов

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