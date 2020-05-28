Три известных российских сценариста записали подкаст о тайнах профессии

Cценаристы Николай Куликов, Константин Майер и Роман Кантор создали совместный подкаст «Поэпизодный клан», в котором объясняют, как все на самом деле устроено в российском кинобизнесе. Три востребованных и опытных автора рассказывают, через что им пришлось пройти, чтобы их проекты смогли увидеть и оценить по достоинству миллионы зрителей, и что они вынесли для себя из этого опыта, а также вспоминают забавные истории о работе над проектами, пошагово разбирают, как устроены самые громкие отечественные сериалы и как «докручивают» самые безумные идеи прямо в студии.

«Поэпизодный клан» будет полезен для рослушивания студентам киношкол и тем, кто хотел бы работать в киноиндустрии, но будет интересен также всем, кто просто любит кино. Участники проекта попытаются ответить на главные вопросы. Как стать профессиональным сценаристом? Где лучше учиться и как обратить на себя внимание продюсера? С чего начинать работу над сценарием и как преодолеть проклятие чистого листа? Как написать качественный сценарий «пилота» − и чего ждать дальше? Сколько на самом деле зарабатывают сценаристы? Как взаимодействуют с режиссерами и актерами? И как им удаётся превратить новостную ленту – в блокбастер?

Производством проекта занимается компания «Либо/Либо» при участии PREMIER Studios. С 28 мая доступен он в itunes, «Яндекс.Музыке» и на других сервисах.

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28.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТВ-3