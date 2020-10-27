Российский мультфильм «Полное погружение» хорошо стартовал в Нидерландах

Новый анимационный фильм продюсеров Романа Борисевича и Василия Ровенского ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ успешно стартовал 15 октября в Нидерландах. Несмотря на существующие в стране ограничения по наполняемости кинозалов (не более 30 человек), мультфильм показал отличную динамику на втором уик-энде, с приростом сборов на 44%. После второго уик-энда, лента собрала 406 тыс евро и находится на седьмом месте в местном бокс-офисе.

В ближайшее время ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ выйдет в кинопрокат в Испании, Португалии, Турции, Бельгии, Франции, во всех странах Восточной Европы, странах Ближнего Востока, Южной Африке и Скандинавии. Кроме того, как сообщалось ранее, компания Lionsgate приобрела проект на территорию Северной Америки. В российский прокат подводный мультфильм в форматах 2D и 3D 3 декабря выпускает компания «Наше Кино».

Напомним, предыдущий проект студии «Лицензионные бренды» − мультфильм БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ − также с успехом прошел в кинопрокате Нидерландов, собрав здесь более 1,6 млн. Кроме того, проект вышел в кинопрокат в 50-ти странах мира и побил рекорд сборов для российских анимационных проектов. В настоящее время, студия готовит к выпуску сиквел − БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ: СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА.

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27.10.2020 Автор: БК