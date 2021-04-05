«Последний богатырь: Корень зла» попал в топ-20 самых кассовых релизов мирового проката 2021 года

По данным сайта BoxOfficeMojo, российский фэнтези-блокбастер ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА вошел в топ-20 самых кассовых релизов мирового проката по итогам первого квартала 2021 года. С результатом $28,3 млн фильм Дмитрия Дьяченко занял 18-е место в глобальном рейтинге фильмов, вышедших в кинотеатрах с начала текущего года. Отечественная картина среди прочих опередила такие проекты, как НИКТО, снятый российским режисером Ильей Найшуллером, и ЗАСТУПНИК с Лиамом Нисоном (у обоих боевиков по $21,1 млн).

Возглавляют чарт две китайских ленты ПРИВЕТ,МАМ! ($821,4) и ДЕТЕКТИВ ИЗ ЧАЙНАТАУНА 3 ($686,3 млн). Первый голливудский фильм встречается в рейтинге лишь на третьем месте − благодаря удачному международному и американскому старту блокбастер ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА уже успел заработать $285,4 млн.

Примечательно, что в этот топ-50 также вошли сказка КОНЕК-ГОРБУНОК (26 место с $13,28 млн), российские комедии БАТЯ (40-е место с $5 млн) и РОДНЫЕ (45-е место с $4,3 млн). Однако по данным БК, отечественная сказка за шесть недель проката сумела собрать $15,95 млн и должна быть на строчку выше, комедия с Владимиром Вдовиченковым за пять недель на экранах рынка Содружества заработала $7,1 млн, а продюсерский проект Жоры Крыжовникова за семь недель проката в СНГ освоил $6,4 млн.

Не полны данные и у комедии ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО, расположенной на 57-м месте со сборами $2,15 млн. По нашим данным, картина Алексея Нужного заработала на общем рынке СНГ $6,9 млн за месяц проката, что дает ей право разместиться на 32-ой позиции в данном рейтинге.

В первой сотне самых кассовых релизов также замечены российские картины ЗОЯ и СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

05.04.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Boxofficemojo