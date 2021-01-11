«Последний богатырь: Корень зла» заработал в странах СНГ 37,3 млн рублей

Согласно предварительным и неофициальным данным, кассовые сборы семейного фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (WDS) в странах СНГ без учета России за десять дней проката составили 37,3 млн рублей, что составляет 2,25% от валовых сборов картины. Всего в копилке новогоднего блокбастера на текущий момент 1,656 млрд рублей.

Данные сиквела ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ превосходят показатели комедии ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ, который, по данным comScore, с 31 декабря 2018-го по 10 января 2019-го года заработал в СНГ 31,87 млн рублей. А вот победитель предыдущей «новогодней битвы» ХОЛОП отметился более внушительными сборами за пределами России, собрав за аналогичный период в странах Содружества 98,6 млн рублей. В свою очередь военная драма Т-34, наоборот, показала на других рынках СНГ гораздо более скромный результат, освоив 17,9 млн за одиннадцать дней.

Примечательно, что двум другим участникам прошедшей «новогодней битвы», триллеру ОГОНЬ и мелодраме СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ, также особо нечем похвастать в смысле сборов за пределами отечественного рынка. Фильм-катастрфа заработал 10,4 млн рублей, что составляет 1,69% от общей кассы ленты, а историческая картина собрала за пределами России 8,1 млн, или 1,78% всех сборов с начала проката.

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11.01.2021 Автор: Никита Никитин