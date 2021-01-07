«Последний богатырь: Корень зла» рвется к полутора миллиардам рублей

Согласно предварительным и неофициальным данным, по итогам 6 января сборы семейного фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА вплотную приблизились к отметке 1,1 млрд рублей. В рейтинге самых кассовых российских фильмов проект сейчас занимает 14 место. Но для него это явно не предел.

Более подробно о предварительных результатах проката 6 января 2021 года читайте в материале нашей специальной рубрики, посвященной «новогодней битве».

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07.01.2021 Автор: БК