«Последний богатырь: Корень зла» рвется к полутора миллиардам рублей

Согласно предварительным и неофициальным данным, по итогам 6 января сборы семейного фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА вплотную приблизились к отметке 1,1 млрд рублей. В рейтинге самых кассовых российских фильмов проект сейчас занимает 14 место. Но для него это явно не предел.
Более подробно о предварительных результатах проката 6 января 2021 года читайте в материале нашей специальной рубрики, посвященной «новогодней битве».
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07.01.2021 Автор: БК
Итоги декабря в кинопрокате России и СНГ
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