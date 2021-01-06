Новости


«Последний богатырь: Корень зла» стал миллиардером

Рубеж в 1 млрд рублей покорился фильму на шестой день проката

Согласно предварительным и неофициальным данным, по итогам 5 января сборы семейного фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА достигли отметки 952,5 млн рублей, превзойдя результат ДОВОДА Кристофера Нолана (947,3 млн рублей), а с учетом предпродаж утром 6 января преодолена отметка в 1 млрд рублей. Таким образом, фильм Дмитрия Дьяченко стал самым кассовым проектом посткарантинного отечественного проката и его первым миллиардером.

Более подробно о предварительных результатах проката 5 января 2021 года читайте в материале нашей специальной рубрики, посвященной «новогодней битве».

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

06.01.2021 Автор: БК

Новости по теме:

«Последний богатырь: корень зла» выигрывает новогодний уикенд в России

«Последний богатырь: Корень зла» идет на повторение рекорда «Т-34»

«Последний богатырь: Корень зла» стал самым кассовым российским фильмом посткарантинного проката

По итогам 2020 года американский кинорынок потерял 80% сборов

«Последний богатырь» продолжает доминировать в отечественном прокате


Самое читаемое

Студия посчитала, что в марте кино не соберет должных денег

Universal перенесла релиз «Босса-молокососа 2»

Подробнее
Локации, декорации, грим и спецэффекты

Где и как снимали фильм «Последний богатырь: корень зла»

Подробнее
Будущие отечественные фильмы с потенциалом блокбастеров

9 российских фильмов, которые поддержат прокат в 2021 году

Подробнее
Прошлогоднее достижение «Холопа» 1 января пало

«Последний богатырь: Корень зла» открывает Новый год рекордом

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 