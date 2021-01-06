«Последний богатырь: Корень зла» стал миллиардером

Согласно предварительным и неофициальным данным, по итогам 5 января сборы семейного фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА достигли отметки 952,5 млн рублей, превзойдя результат ДОВОДА Кристофера Нолана (947,3 млн рублей), а с учетом предпродаж утром 6 января преодолена отметка в 1 млрд рублей. Таким образом, фильм Дмитрия Дьяченко стал самым кассовым проектом посткарантинного отечественного проката и его первым миллиардером.

Более подробно о предварительных результатах проката 5 января 2021 года читайте в материале нашей специальной рубрики, посвященной «новогодней битве».

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06.01.2021 Автор: БК