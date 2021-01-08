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Рождество приносит «Последнему богатырю: Корень зла» рост сборов

«Чудо-женщина. 1984» стартует в формате IMAX

Согласно предварительным и неофициальным данным, по итогам 7 января сборы семейного фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА превысили 1,2 млрд рублей. В рейтинге самых кассовых российских фильмов проект сейчас занимает 11 место. Кинокомикс ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984, демонстрировашийся в залах IMAX в формате превью, заработал в первый день около 13 млн рублей. Его средняя заполняемость сеансов составила 64 человека. Это лучший результат в топ-10. 

Более подробно о предварительных результатах проката 7 января 2021 года читайте в материале нашей специальной рубрики, посвященной «новогодней битве».

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08.01.2021 Автор: БК

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