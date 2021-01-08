Рождество приносит «Последнему богатырю: Корень зла» рост сборов

Согласно предварительным и неофициальным данным, по итогам 7 января сборы семейного фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА превысили 1,2 млрд рублей. В рейтинге самых кассовых российских фильмов проект сейчас занимает 11 место. Кинокомикс ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984, демонстрировашийся в залах IMAX в формате превью, заработал в первый день около 13 млн рублей. Его средняя заполняемость сеансов составила 64 человека. Это лучший результат в топ-10.

Более подробно о предварительных результатах проката 7 января 2021 года читайте в материале нашей специальной рубрики, посвященной «новогодней битве».

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

08.01.2021 Автор: БК