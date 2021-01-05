«Последний богатырь: корень зла» выигрывает новогодний уикенд в России

|
#
|
Название фильма
|
Дистрибьютор
|
Уикенд
|
Касса
уикенда,
млн рублей
|
Касса
на 03.01.21,
млн рублей
|
1
|
WDS
|
1
|
585
|
585
|
2
|
UPI
|
2
|
172,5
|
430
|
3
|
СP
|
2
|
145
|
262
|
4
|
SPPR
|
1
|
108
|
108
|
5
|
CP
|
4
|
66,5
|
336
|
6
|
SPPR
|
3
|
37,6
|
172
|
7
|
SPPR
|
2
|
15,4
|
34
|
8
|
CRP
|
3
|
10,2
|
99,5
|
9
|
VLG
|
1
|8
|
8
|10
|ОХОТА НА САНТУ
|MG
|1
|7,8
|7,8
|
|
ИТОГО ТОП-10:
|
|
|
1156
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram
05.01.2021 Автор: БК