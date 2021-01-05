«Последний богатырь: корень зла» выигрывает новогодний уикенд в России

Согласно предварительным и неофициальным данным, новогодний уикенд 31 декабря 2020 - 3 января 2021 года выиграло семейное фэнтезиКартина стартовала в пятницу, но и трех дней ей хватило, чтобы с результатом 585 млн рублей занять первое место. Суммарные сборы топ-10 национального чарта составили 1,156 млрд рублей. Это почти в два раза меньше, чем было у десятки лучших в первый уикенд прошлого года, который пришелся на период 2 - 5 января 2020 года.