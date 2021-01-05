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«Последний богатырь: корень зла» выигрывает новогодний уикенд в России

Предварительная касса фильма составила 585 млн рублей

 
Согласно предварительным и неофициальным данным, новогодний уикенд 31 декабря 2020 - 3 января 2021 года выиграло семейное фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА. Картина стартовала в пятницу, но и трех дней ей хватило, чтобы с результатом 585 млн рублей занять первое место. Суммарные сборы топ-10 национального чарта составили 1,156 млрд рублей. Это почти в два раза меньше, чем было у десятки лучших в первый уикенд прошлого года, который пришелся на период 2 - 5 января 2020 года.
 
ТОП-10 КАССОВЫХ СБОРОВ РОССИИ 31 ДЕКАБРЯ - 3 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА, БЕЗ СНГ
(млн рублей)*
#
Название фильма
Дистрибьютор
Уикенд 
Касса
уикенда,
млн рублей
Касса
на 03.01.21,
млн рублей
1
WDS
1
585
585
2
UPI
2
172,5
430
3
СP
2
145
262
4
SPPR
1
108
108
5
CP
4
66,5
336
6
SPPR
3
37,6
172
7
SPPR
2
15,4
34
8
CRP
3
10,2
99,5
9
VLG
1
 8
8
10 ОХОТА НА САНТУ MG 1 7,8 7,8
 
ИТОГО ТОП-10:
 
 
1156
  
 
* Все цифры предварительные и неофициальныем. Данные от дистрибьюторов появятся после окончания каникул.

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05.01.2021 Автор: БК

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