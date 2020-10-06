Рынок кинопроектов Potential Project Market перенесли на весну 2021 года

Организаторы ежегодного российского рынка кинопроектов Potential Project Market, который должен был пройти 16-18 октября в Санкт-Петербурге, сообщили о переносе мероприятия на 2021 год. Событие состоится 23-25 апреля. При этом, запланированные сценарные питчинги сериалов, полного и короткого метра все же пройдут 16-18 октября, но в онлайн-формате на платформе Zoom. По их результатам некоторые проекты финалистов смогут отправиться на доработку к весенним питчингам либо будут переданы продюсерам компаний-партнеров Potential.

Трансляции питчингов сможет посмотреть любой желающий на YouTube-канале Potential. Расписание онлайн-питчингов будет опубликовано на сайте рынка проектов.

В жюри онлайн-питчингов войдут продюсеры Наталья Дрозд-Макан, Екатерина Филиппова, Юлия Мишкинене, Антон Токтонов, Елена Гликман, Мария Меленевская и Денис Уточкин, Катерина Михайлова, Василий Клепацкий, руководитель проекта Proficinema.ru Нина Ромодановская, а также представители онлайн-платформ Premier, START, «Яндекс.Студия», Окко.

Помимо питчингов, организаторы планируют на 16-18 октября онлайн-программу встреч и дискуссий с представителями российской киноиндустрии, о которой будет объявлено дополнительно.

«Увы, и вирус, и административные меры, и ожидание нового локдауна – привели нас к решению о переносе. Личные встречи, дискуссии, вечеринки, объятия – весной, − говорит Ирина Обидова, креативный продюсер Potential и рынка кинопроектов Potential Project Market. − Сейчас сосредоточимся на шлифовке проектов наших участников к апрельским питчингам и онлайн-программе».

Potential Project Market будет организован продюсерским центром Potential, который существует в Санкт-Петербурге с 2014 года.

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06.10.2020 Автор: Артур Чачелов