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Продюсерский центр Potential запускает акселератор сценарных проектов

Проект «Фабрика сценариев» призван повысить открытость индустрии

Продюсерский центр Potential запускает «Фабрику сценариев» (Potential Script Factory) – систему приема, разработки и девелопмента сценариев. Любой сценарист может бесплатно прислать свой сценарий, получить обратную связь и возможность попасть в продюсерский портфель Potential. Цель создания «фабрики» – с одной стороны сделать киноиндустрию более открытой и доступной для авторов, с другой – удовлетворить спрос кинокомпаний на качественные, профессионально подготовленные проекты.

В случае заинтересованности сценарием продюсеры Potential будут помогать автору в доработке и «упаковке» проекта в соответствии с индустриальными стандартами (включая подготовку синопсиса, пакета документов, презентации), чтобы адресно предлагать российским кинокомпаниям и видеосервисам. С автором будет заключаться лицензионный договор для продажи сценария. За проект предполагается выплата гонорара. 

Если сценарий не пройдет отбор в Script Factory, сценарист получит краткий отзыв на свою работу и «дорожную карту» – рекомендации от редакторов Potential о том, какие образовательные программы ему подойдут или в каком направлении стоит двигаться, чтобы доработать сценарий.

Проекты можно подавать в течение всего года. Принимаются истории любых жанров и форматов. Чтобы отправить свой сценарий, автору нужно заполнить анкету – сообщить личные данные, прикрепить заявку с основной информацией о проекте (название, формат, жанр, референсы, теглайн, логлайн, синопсис, мир и герои, степень готовности), сценарий, посерийный план, презентацию проекта. Каждая присланная работа будет прочитана редактором Potential, автор получит на почту уведомление с обратной связью.

Potential поддерживает коммуникацию с продюсерами кинокомпаний СТВ, «Нон-Стоп Продакшн», «Марс Медиа», VitaAktiva, «Пан-Атлантик Студио», видеосервисов START, Okko, Яндекс.Студия, Premier, Chill и др. 

«Даже после самых удачных питчингов есть ощущение, что многие талантливые авторы остались за бортом, многие проекты вновь отложены в долгий ящик – хотя могли бы заинтересовать продюсеров и уйти в производство, − рассказывает Ирина Обидова, креативный продюсер Potential. − Кто-то не силен в публичных выступлениях, кого-то нужно было немного подтолкнуть в поиске верного решения и доработать проект. Причин много, итог один – конкурсы не работают так, как хотелось бы. Именно поэтому мы создали систему постоянного приема заявок и нон-стоп вычитки и коммуникации с авторами по доработке и девелопменту сценариев». 

Несмотря на появление новой системы, Potential будет продолжать проводить и конкурсы – под запросы конкретных компаний. Среди недавно запущенных в девелопмент проектов Potential – семь короткометражных фильмов для видеосервиса START (по итогам совместного сценарного конкурса), сериалы «No, No Future» Анны Каториной и «Пропащие» Алексея Завьялова совместно с Red Carpet Studio, фильмы МАВЖУДА Нимасу Намсарен совместно с продюсерским центром «Ленфильма», КАПУЧИНО ДЛЯ ЗАРИНЫ Раушании Рахимовой (взят на девелопмент продюсером Юлией Мишкинене) – по результатам сценарных питчингов этого года. 

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16.12.2020 Автор: Артур Чачелов

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