Объявлен шорт-лист участников питчинга жанрового кино «Поворотный пункт»

Киношкола «Свободное кино» объявила состав жюри, а также проекты, которые вошли в шорт-лист открытого питчинга жанровых полнометражных проектов «Поворотный пункт». Он пройдет 4 декабря 2019 года. Особенностью питчинга «Поворотный пункт» является то, что члены жюри заранее называют жанры и темы, которые им наиболее интересны. Это позволяет участникам более точечно адресовать свои проекты продюсерам и увеличивает вероятность успешного запуска проекта. Как результат, у питчинга «Поворотный пункт» очень высокая результативность − каждый четвертый проект доходит до запуска.

В этом году на Питчинг было прислано более двухсот пятидесяти работ, из которых в шорт-лист вошли только десять:

1. «Мадонна», драмеди, Ирина Суспицына;

2. «Пугало», хоррор, Лилия Янтилина и Полина Прохорова;

3. «Обратный кросс», спортивная комедия, Кирилл Дышловой;

4. «Мамаша», драма, Эдина Умерова; «Исчезновение», психологический триллер, Мария Тумова;

5. «Женщина, которая всех насмешила», драмеди, Луиза Галл;

6. «Нечистые», хоррор, Анастасия Самойлова;

8. «Переход», приключения, драма, Александра Ходонова и Александра Трофимова;

9. «Разрезая снег», спортивная драма, Людмила Рябцева;

10. «Семья года», семейная комедия, Полина Рылова.

Все эти проекты будут представлены авторами на сцене конференц-зала Российской Государственной Библиотеки для Молодежи 4 декабря 2019 в 14:00.

Работы будет оценивать авторитетное жюри, в состав которого вошли:

• Продюсер кинокомпании «Друг друга» Сергей Корнихин,

• Продюсер телекомпании «FIRS» Дмитрий Рудовский,

• Продюсер кинокомпании «Большое кино» Гевонд Андреасян,

• Продюсер кинокомпании «METRAFILMS» Артем Васильев,

• Продюсер компании «QS Films» Иван Капитонов,

• Главный редактор кинокомпании «ПРОФИТ» Анна Кагарлицкая,

• Главный редактор кинокомпании «СТВ» Александр Архипов,

• Продюсер кинокомпании «Революция фильм» Артем Виткин,

• Заместитель исполнительного директора Фонда «Кинопрайм», продюсер Николай Ларионов,

• Продюсер группы компаний «Эстер» Альберт Рябышев.

Киношкола «Свободное кино» существует с 2012 г. и регулярно проводит итоговые питчинги выпускников своих курсов. Студенты школы обучаются на режиссёрских, сценарных, продюсерских курсах, и на курсах вторых режиссеров. За период с 2012 г. десять выпускников киношколы запустились с собственными полнометражными проектами. Последние годы «Свободное кино» организует открытый питчинг жанровых полнометражных проектов для всех желающих. В этом году состоится уже третий такой питичнг.

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27.11.2019 Автор: Артур Чачелов