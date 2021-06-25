Premier рассказал о новинках июля

Эксклюзивные проекты

Сериал «Естественный отбор»

Ироничный и жизненный веб-сериал, который основан на реальных свиданиях. 27-летняя Алиса отчаянно ищет себе мужчину. Она ходит на быстрые свидания, пробует знакомства в интернете и на улицах. Активные поиски своего единственного снова и снова не дают идеальный результат. Однако каждое свидание, пускай даже неудачное, – это не только знакомство с новым мужчиной, но и возможность узнать себя лучше.

Режиссер: Кирилл Алехин

Актеры: Мария Корытова, Илья Смирнов, Родион Толоконников, Антон Лобан, Глеб Пускепалис, Владимир Гуськов, Игорь Бычков, Ольга Машная, Дарья Гирник, Денис Мелешко

Сериал «Изи катка»

Первый комедийный веб-сериал о киберспорте. В обычной деревенской школе тренируется киберспортивная команда. Главная задача ребят – вырваться в финал большого турнира по игре Warface. У каждого из них свои причины для участия в соревнованиях. Так, Влад – бывший профессиональный геймер с несносным характером. Студентка Лиза страдает от ОКР и только в играх может все контролировать. Паша – сын обеспеченных родителей, которые не обращают на него никакого внимания. Никита дружит с Владом и хочет его поддержать, а Кира протестует против восточных традиций своей семьи. Всех их объединяет страсть к киберспорту и желание одержать победу любой ценой.

Режиссер: Егор Чичканов

Актеры: Анвар Халилулаев, Михаил Шамков, Татьяна Струженкова, Денис Корнух, Ангелина Загребина, Григорий Дудник, Сергей Грузинов, Кирилл Белобородов, Антон Егоров, Яна Есипович

Cериал «Фитнес» (новый четвертый сезон)

Ася вступает в должность директора фитнес-клуба и решает сосредоточиться на карьере, поэтому разрывает отношения с Борей. Но оказывается, что он не только не против расставания, но и давно встречается с другой. Такой поворот заставляет Асю задуматься, чего она хочет на самом деле, и сделать выбор между карьерой и личной жизнью.

Режиссеры: Антон Маслов, Кирилл Васильев

Актеры: Софья Зайка, Михаил Трухин, Татьяна Храмова, Роман Курцын, Алексей Демидов, Борис Дергачев, Марианна Шульц, Павел Стонт, Ольга Баранова, Татьяна Сомова

Коэксклюзивные проекты

АРХИПЕЛАГ

Группа русских ученых отправляется на Свальбард, чтобы измерить Землю. Историческая драма Алексея Тельнова основана на реальных событиях. В 1899 году на архипелаг Шпицберген снаряжается российско-шведская экспедиция. Ученые хотят установить точные размеры земного шара, ведь еще ни у кого не получалось выполнить эту амбициозную задачу. Молодой астроном Александр Васильев оставляет свою невесту в Санкт-Петербурге, чтобы возглавить экспедицию на край Земли в поисках истины.

Режиссер: Алексей Тельнов, Михаил Малахов

Актеры: Дмитрий Паламарчук, Марина Петренко, Андрей Мерзликин, Алексей Шевченков, Андрей Некрасов, Сергей Барковский, Евгений Лямин, Владимир Космидайло

БЕНДЕР: НАЧАЛО

Предыстория «Двенадцати стульев» с Сергеем Безруковым в роли Остапа Бендера. Россия, 1919 год. Юный идеалист Ося знакомится с турецким аферистом Ибрагимом Бендером, который подбивает его на хитроумную авантюру: мошенник предлагает похитить царскую реликвию. За драгоценным жезлом уже ведут охоту безжалостные бандиты и белые офицеры, но сообщники не унывают. Осе предстоит многому научиться у Ибрагима: его лести и обаянию, деликатному обману, навыкам соблазнения и грубой силе. Но тут его угораздило влюбиться в самую чистую и невинную девушку города, а потом еще и в роковую иностранную красотку... Так складывается портрет легендарного комбинатора и любимца женщин Остапа Бендера-Задунайского.

Режиссер: Игорь Зайцев

Актеры: Сергей Безруков, Арам Вардеванян, Никита Кологривый, Таисия Вилкова, Эдуард Орлов, Александр Цекало, Юлия Рутберг, Ольга Сутулова, Гарик Харламов, Артем Ткаченко

Новые проекты

С 1 июля — реалити-шоу «Как покорить чемпионку?» (эксклюзив)

Реалити-шоу, исследующее взгляд звездных девушек-спортсменок на мужчин. Они влюбляют в себя целые стадионы, бьют рекорды и «увешаны» золотом, но сможет ли обычный парень Денис Левко растопить сердце целеустремленных и волевых девушек? Каждый выпуск журналист и спортсменка будут искать ответ на ключевой вопрос мироздания: «Как покорить чемпионку?».

Сериал «Документалист»

Мистический триллер о Евгении Морозове, который всю жизнь посвятил созданию документальных фильмов и добился больших успехов в профессии. Страшное происшествие на ночной дороге заставляет его взяться за новый фильм о сверхъестественном, и для этого Женя нанимает сценариста Дарью и оператора Егора. Начиная работу, документалист не подозревает, какой опасности он подвергает себя и свою команду.

Режиссер: Илья Куликов, Никита Грамматиков

Актеры: Аристарх Венес, Маргарита Аброськина, Михаил Филиппов, Людмила Светлова, Дмитрий Ячевский, Наиль Абдрахманов, Игорь Ясулович, Кирилл Дубровицкий, Мария Ульянова, Руслан Герман, Ирэн Морозова, Кристиан Девалкьер, Акер Палевич, Наталья Хорохорина, Ольга Макеева, Иван Верховых, Сергей Рассохин-Радонецкий, Наталья Князькова, Виталий Солодуненко, Кирилл Хрусталев, Владимир Горюшин, Василий Куприянов, Олег Руденко-Травин

ТЕРРИТОРИЯ (режиссерская версия)

19-летний Егор Чудинов отправляется на поиски родителей, которые пропали во время этнографической экспедиции по Пермскому краю. Вместе со своим дядей Николаем и двумя случайными попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — Егор продвигается вглубь территории, которая живет по своим законам и традициям. Здесь мрачная природа, здесь в землянках живут отшельники, а болезни лечат у колдунов, и где-то среди дремучих лесов бродит медвежий шаман. Вначале Егор скептически относится к рассказам о древних существах коми-пермяцкой мифологии, которые могут обитать в этих краях, но постепенно он понимает, что мир намного шире его представлений. С каждым днем и с каждым рискованным приключением Егор получает знаки остановиться и не переступать черту. Но желание найти родных и разгадать давно терзающую его тайну прошлого оказывается сильнее.

Режиссер: Игорь Твердохлебов

Актеры: Глеб Калюжный, Анастасия Чистякова, Андрей Мерзликин, Алексей Розин и другие

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25.06.2021 Автор: Виолетта Палий