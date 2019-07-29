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Предварительная касса уикенда: «Король Лев» вне конкуренции

«Видок» стал лучшей новинкой

КОРОЛЬ ЛЕВ (WDSSPR) легко сохранил за собой первое место в отечественном кинопрокате. По предварительным и неофициальным данным, на счету картину 445-450 млн рублей на территории России за прошедший уикенд. Таким образом падение сборов на второй неделе проката составило около 54%. Общие сборы фильма достигли 1,8 млрд рублей. С учетом стран СНГ релиз преодолел рубеж в 2 млрд рублей.

Лучший результат среди новинок показала картина ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ (EXP), в активе которого 20 млн рублей, что хватило для третьего места в чарте.

Перевыпуск БОЙЦОВСКОГО КЛУБА (INK) заработал за отчетный период примерно 9 млн рублей. ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ (CP) и ШАГ ВПЕРЕД 6: ГОД ТАНЦЕВ (SBF) завершили уикенд с 8,5 млн и 8 млн рублей соответственно.

29.07.2019 Автор: БК

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