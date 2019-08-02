Предварительная касса четверга: «Форсаж: Хоббс и Шоу» впереди

ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ (UPI) освоил за минувший день, по предварительным и неофициальным данным, около 124-126 млн рублей на территории России. К концу воскресенья релиз может собрать 470-500 млн рублей без учета СНГ. Это меньше, чем было у последних частей основной франшизы. ФОРСАЖ 8 освоил на старте 712 млн рублей, а ФОРСАЖ 7 - 753 млн рублей.

КОРОЛЬ ЛЕВ (WDSSPR) продолает свое уверенное шествие. За минувший день релиз заработал 42-43 млн рублей, что даст 180-200 млн рублей за третий уикенд. По итогам этой недели на счету релиза будет уже более 2,2 млрд рублей.

Мультфильм РУСЛАН И ЛЮДМИЛА: ПЕРЕЗАГРУЗКА (EXP) завершил день с 2,9 млн рублей на счету. За первый уикенд картина может собрать 13-15 млн рублей.

02.08.2019 Автор: БК