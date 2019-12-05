Capella Film представила ближайшие релизы

Директор по кинопрокату Capella Film Елена Фисенко представила на презентации компании пакет ближайших релизов. Картины прокатчика впечатляют своим разнообразием: здесь много романтических фильмов о любви, но есть место и фэнтези, хоррору, фильму-катастрофе, научной фантастике и черной комедии. Презентация открылась видеобращением сценариста и продюсера ЗЕЛЕНОЙ КНИГИ Ника Валлелонги, сердечно выразившего благодарность Capella Film и российскому кинорынку за успех своего фильма.

2 января в прокат выходит мелодрама ОН И ОНА от режиссера КИТАЙСКОЙ ГОЛОВОЛОМКИ и ПАРИЖА Седрика Клапиша. Герои фильма живут в одном городе, оба одиноки и в депрессии, ходят в один магазин и ресторан, но никогда не встречались. По фильму показали доступный в Сети трейлер. Гораздо более интересно и чувственно выглядит история любви в фильме ЛЮБОВЬ НА ТРОИХ (30 апреля), где Шейлин Вудли не может выбрать между двумя красавцами ­– Джейми Дорнаном и Себастианом Стэном. Как бы нелепо и ни звучал синопсис, показанный ролик продемонстрировал, что визуально это очень красивая и страстная история любви. Героиня знакомится с двумя друзьями, влюбляется в обоих и пытается разобраться в себе и своих чувствах.

Для любителей таких романтических фильмов, как РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ, ОТПУСК ПО ОБМЕНУ, ТЕРМИНАЛ и ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА, компания выпускает 9 апреля французскую комедию #Я ЗДЕСЬ. По фильму показали проморолик, где главный герой в исполнении Алена Шаба влюбляется в кореянку в Инстаграме, приезжает к ней в Сеул и застревает в аэропорту, так как она не встречает его. Он становится сверхпопулярным в соцсетях и наконец находит ее. В этом видео бóльший акцент был сделан на том этапе, когда он уже воссоединился с ней, обрел внутренний покой и примирился с детьми. Последним заявленным романтическим фильмом стала молодежная мелодрама ДЕВУШКА ГРЕЗ (9 апреля), история любви в духе КЛЯТВЫ, ОДИН ДЕНЬ и ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ о парне, ищущем девушку своей мечты. По фильму показали эксклюзивное промо.

Вторым российским проектом прокатчика станет киноальманах ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ (5 марта), выход которого приурочен к Международному женскому дню. К проекту показали специально сделанный к презентации трейлер, пикантная сцена в котором подтвердила возрастной рейтинг фильма 18+. Картина расскажет пять историй о 10 разных женщинах в исполнении Анны Михалковой, Виктории Исаковой, Виктории Толстогановой, Лукерьи Ильяшенко, Анны Слю и Любови Толкалиной. Аналогами к фильму прокатчик называет ПРО ЛЮБОВЬ и РАССКАЗЫ.

30 января компания выпустит ВАЛЬГАЛЛА: РАГНАРЕК, эпическое фэнтези о приключениях Тора на Земле. Зрителей ждут выдающиеся пейзажи и масштабные съемки, а также бои могучих скандинавов, интерес к которым был сформирован успехом «Игры престолов» и «Викингов», чей новый сезон стартует в декабре. По фильму показали 20-секундный ТВ-ролик с экшн-сценами.

19 марта выйдет зрелищный фильм-катастрофа ТУННЕЛЬ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ, действие которого происходит в горном туннеле, где во время снежной бури цистерна попадет в аварию, блокирует сотни машин и тысячи людей. Ставки повышаются, когда цистерна начинает гореть. Среди референсов картины называются ЭВЕРЕСТ, ЧУДО НА ГУДЗОНЕ и МЕТРО. 7 мая выйдет мистический хоррор ПРИДИ КО МНЕ от продюсера АНТИХРИСТА в духе фильмов СОЛНЦЕСТОЯНИЕ, ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС и ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Красотой съемки, атмосферностью и тяжелыми визуальными образами фильм очень напоминает ВЕДЬМУ. Михиль Хаусман играет здесь предводителя культа, жестоко измывающегося над молодыми девушками. К фильму показали впечатляющий проморолик.

Осенью следующего года компания выпустит фантастический экшн СОЗДАТЕЛЬ в духе фильмов Я РОБОТ и РЕПРОДУКЦИЯ. Так как материалы показали без финальной графики и спецэффектов, качество экшна трудно оценить, но точно понятно, что это крепкий триллер, где с героем в конфронтацию входят созданные им роботы, в которые загружена личность его погибшей жены, и криминальная группировка, которой нужны его разработки.

Главным потенциальным хитом осени 2020 года прокатчик называет черную комедию ЕЩЕ ПО ОДНОЙ (12 ноября) от Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсоном в главной роли. Четыре друга из научных целей начинают ежедневно пить алкоголь: сначала немного, и это вызывает только веселье, потом больше – и вот тогда начинаются проблемы. Эксклюзивное промо показало, что это по-настоящему смешная комедия на актуальную в России тему.

Остальные проекты на презентации были представлены без видеоматериалов. Комедия ПОЧЕМУ НЕТ? выйдет 28 мая и расскажет о группе женщин, организовавших хор. По словам прокатчика, это будет фильм с искрометным английским юмором в духе ОТЧАЯННЫХ ДОМОХОЗЯЕК и ДЕВОЧЕК ИЗ КАЛЕНДАРЯ. На осень 2020 года намечена премьера остросюжетного триллера АСОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ. Фильм основан на реальных событиях и расскажет о человеке, который создал свой Amazon в мире Даркнета, где преступники со всего мира сбывали оружие и наркотики. Среди аналогов называются ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ, СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ и VА-БАНК. Осенью и зимой выйдут две комедии о семейных забавах: в ВЫХОДНЫЕ ОФЛАЙН семья отказалась от гаджетов на выходные, в СЕМЕЙКЕ БЕЗ ГРАНИЦ – поменялась телами.

Завершил презентацию доступный в Интернете трейлер комедийной драмы ОСОБЕННЫЕ (16 января). Эта сильная и эмоциональная история с Венсаном Касселем в главной роли основана на реальных событиях и снята режиссерами 1+1 и ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ. Фильм рассказывает о волонтерах, работающих со страдающими от самых тяжелых форм аутизма людьми и делающими все, насколько это возможно, чтобы адаптировать их к жизни. Причем, аутисты здесь ­– не уже привычные в кино милые дети, сверходаренные в математике, а подростки и взрослые, достаточно сильные, чтобы оказывать серьезное сопротивление. Несмотря на всю сложность, тема подана легко и с юмором. Как отметил режиссер, здесь нет хэппи-энда, но очень много счастливых моментов. Рекламная кампания будет масштабной и будет нацелена на многочисленных поклонников фильма 1+1 и Венсана Касселя, женщин и мужчин в возрасте 25-45 лет. Партнерами фильма станут «КиноПоиск», Lenta.Ru, Psychologies, «Европа Плюс», «Радио 7». О картине расскажут в программах по кино на основных телеканалах – Первый канал, «Россия 1», РЕН-ТВ, ТВЦ, СТС. Также о проекте будет написано в журналах GQ, Marie Claire, «Антенна-Телесемь», на сайтах «Медуза», Kanobu, «Сплетник» и Tatler. Рекламная кампания в Сети охватит «Яндекс», YouTube и соцсети. После презентации состоялась премьера фильма, на которую приехали исполнители главных ролей Венсан Кассель и Реда Катеб и режиссеры Оливье Накаш и Эрик Толедано.

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05.12.2019 Автор: Рая Башинская