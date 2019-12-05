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Capella Film представила ближайшие релизы

Компания делает ставку на зрительские проекты разных жанров

Директор по кинопрокату Capella Film Елена Фисенко представила на презентации компании пакет ближайших релизов. Картины прокатчика впечатляют своим разнообразием: здесь много романтических фильмов о любви, но есть место и фэнтези, хоррору, фильму-катастрофе, научной фантастике и черной комедии. Презентация открылась видеобращением сценариста и продюсера ЗЕЛЕНОЙ КНИГИ Ника Валлелонги, сердечно выразившего благодарность Capella Film и российскому кинорынку за успех своего фильма.

2 января в прокат выходит мелодрама ОН И ОНА от режиссера КИТАЙСКОЙ ГОЛОВОЛОМКИ и ПАРИЖА Седрика Клапиша. Герои фильма живут в одном городе, оба одиноки и в депрессии, ходят в один магазин и ресторан, но никогда не встречались. По фильму показали доступный в Сети трейлер. Гораздо более интересно и чувственно выглядит история любви в фильме ЛЮБОВЬ НА ТРОИХ (30 апреля), где Шейлин Вудли не может выбрать между двумя красавцами ­– Джейми Дорнаном и Себастианом Стэном. Как бы нелепо и ни звучал синопсис, показанный ролик продемонстрировал, что визуально это очень красивая и страстная история любви. Героиня знакомится с двумя друзьями, влюбляется в обоих и пытается разобраться в себе и своих чувствах.

Для любителей таких романтических фильмов, как РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ, ОТПУСК ПО ОБМЕНУ, ТЕРМИНАЛ и ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА, компания выпускает 9 апреля французскую комедию #Я ЗДЕСЬ. По фильму показали проморолик, где главный герой в исполнении Алена Шаба влюбляется в кореянку в Инстаграме, приезжает к ней в Сеул и застревает в аэропорту, так как она не встречает его. Он становится сверхпопулярным в соцсетях и наконец находит ее. В этом видео бóльший акцент был сделан на том этапе, когда он уже воссоединился с ней, обрел внутренний покой и примирился с детьми. Последним заявленным романтическим фильмом стала молодежная мелодрама ДЕВУШКА ГРЕЗ (9 апреля), история любви в духе КЛЯТВЫ, ОДИН ДЕНЬ и ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ о парне, ищущем девушку своей мечты. По фильму показали эксклюзивное промо.

Вторым российским проектом прокатчика станет киноальманах ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ (5 марта), выход которого приурочен к Международному женскому дню. К проекту показали специально сделанный к презентации трейлер, пикантная сцена в котором подтвердила возрастной рейтинг фильма 18+. Картина расскажет пять историй о 10 разных женщинах в исполнении Анны Михалковой, Виктории Исаковой, Виктории Толстогановой, Лукерьи Ильяшенко, Анны Слю и Любови Толкалиной. Аналогами к фильму прокатчик называет ПРО ЛЮБОВЬ и РАССКАЗЫ.

30 января компания выпустит ВАЛЬГАЛЛА: РАГНАРЕК, эпическое фэнтези о приключениях Тора на Земле. Зрителей ждут выдающиеся пейзажи и масштабные съемки, а также бои могучих скандинавов, интерес к которым был сформирован успехом «Игры престолов» и «Викингов», чей новый сезон стартует в декабре. По фильму показали 20-секундный ТВ-ролик с экшн-сценами.

19 марта выйдет зрелищный фильм-катастрофа ТУННЕЛЬ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ, действие которого происходит в горном туннеле, где во время снежной бури цистерна попадет в аварию, блокирует сотни машин и тысячи людей. Ставки повышаются, когда цистерна начинает гореть. Среди референсов картины называются ЭВЕРЕСТ, ЧУДО НА ГУДЗОНЕ и МЕТРО. 7 мая выйдет мистический хоррор ПРИДИ КО МНЕ от продюсера АНТИХРИСТА в духе фильмов СОЛНЦЕСТОЯНИЕ, ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС и ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Красотой съемки, атмосферностью и тяжелыми визуальными образами фильм очень напоминает ВЕДЬМУ. Михиль Хаусман играет здесь предводителя культа, жестоко измывающегося над молодыми девушками. К фильму показали впечатляющий проморолик.

Осенью следующего года компания выпустит фантастический экшн СОЗДАТЕЛЬ в духе фильмов Я РОБОТ и РЕПРОДУКЦИЯ. Так как материалы показали без финальной графики и спецэффектов, качество экшна трудно оценить, но точно понятно, что это крепкий триллер, где с героем в конфронтацию входят созданные им роботы, в которые загружена личность его погибшей жены, и криминальная группировка, которой нужны его разработки.  

Главным потенциальным хитом осени 2020 года прокатчик называет черную комедию ЕЩЕ ПО ОДНОЙ (12 ноября) от Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсоном в главной роли. Четыре друга из научных целей начинают ежедневно пить алкоголь: сначала немного, и это вызывает только веселье, потом больше – и вот тогда начинаются проблемы. Эксклюзивное промо показало, что это по-настоящему смешная комедия на актуальную в России тему.

Остальные проекты на презентации были представлены без видеоматериалов. Комедия ПОЧЕМУ НЕТ? выйдет 28 мая и расскажет о группе женщин, организовавших хор. По словам прокатчика, это будет фильм с искрометным английским юмором в духе ОТЧАЯННЫХ ДОМОХОЗЯЕК и ДЕВОЧЕК ИЗ КАЛЕНДАРЯ. На осень 2020 года намечена премьера остросюжетного триллера АСОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ. Фильм основан на реальных событиях и расскажет о человеке, который создал свой Amazon в мире Даркнета, где преступники со всего мира сбывали оружие и наркотики. Среди аналогов называются ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ, СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ и VА-БАНК. Осенью и зимой выйдут две комедии о семейных забавах: в ВЫХОДНЫЕ ОФЛАЙН семья отказалась от гаджетов на выходные, в СЕМЕЙКЕ БЕЗ ГРАНИЦ – поменялась телами.

Завершил презентацию доступный в Интернете трейлер комедийной драмы ОСОБЕННЫЕ (16 января). Эта сильная и эмоциональная история с Венсаном Касселем в главной роли основана на реальных событиях и снята режиссерами 1+1 и ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ. Фильм рассказывает о волонтерах, работающих со страдающими от самых тяжелых форм аутизма людьми и делающими все, насколько это возможно, чтобы адаптировать их к жизни. Причем, аутисты здесь ­– не уже привычные в кино милые дети, сверходаренные в математике, а подростки и взрослые, достаточно сильные, чтобы оказывать серьезное сопротивление. Несмотря на всю сложность, тема подана легко и с юмором. Как отметил режиссер, здесь нет хэппи-энда, но очень много счастливых моментов. Рекламная кампания будет масштабной и будет нацелена на многочисленных поклонников фильма 1+1 и Венсана Касселя, женщин и мужчин в возрасте 25-45 лет. Партнерами фильма станут «КиноПоиск», Lenta.Ru, Psychologies, «Европа Плюс», «Радио 7». О картине расскажут в программах по кино на основных телеканалах – Первый канал, «Россия 1», РЕН-ТВ, ТВЦ, СТС. Также о проекте будет написано в журналах GQ, Marie Claire, «Антенна-Телесемь», на сайтах «Медуза», Kanobu, «Сплетник» и Tatler. Рекламная кампания в Сети охватит «Яндекс», YouTube и соцсети. После презентации состоялась премьера фильма, на которую приехали исполнители главных ролей Венсан Кассель и Реда Катеб и режиссеры Оливье Накаш и Эрик Толедано.

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05.12.2019 Автор: Рая Башинская

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