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Власти Москвы и Подмосковья обязали вакцинировать работников кинотеатров

Требование относится и к другим группам граждан

Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева издала постановление, согласно которому в Москве отдельным гражданам должны провести обязательные профилактические прививки. Об аналогичном требовании объявили и власти Подмосковья. Связано это с ухудшением ситуации по коронавирусной инфекции в Москве и области.

Теперь 60% сотрудников, работающих на основании трудовых договоров и договорах ГПХ у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в определенной сфере, должны быть обеспечить прививками.

Обязательной вакцинации подлежат работники таких сфер:

  • культурных, выставочных, просветительских мероприятий;
  • театров, кинотеатров, концертных залов;
  • торговли;
  • салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов,  бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;
  • бытовых услуг;
  • общественного питания;
  • транспорта;
  • ЖКХ;
  • образования, здравоохранения, социальной защиты;
  • массовых физкультурных, спортивных мероприятий.

На данный момент в больницах Москвы лежат более 12 тысяч человек. По словам мэра города Сергея Собянина, ситуация с коронавирусовм в городе развивается драматически. Он также отметил, что прививку от коронавируса сделали более 1,8 млн москвичей, при этом в Московском регионе проживают около 20 млн человек.

16.06.2021 Автор: Виолетта Палий

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