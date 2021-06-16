Власти Москвы и Подмосковья обязали вакцинировать работников кинотеатров

Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева издала постановление, согласно которому в Москве отдельным гражданам должны провести обязательные профилактические прививки. Об аналогичном требовании объявили и власти Подмосковья. Связано это с ухудшением ситуации по коронавирусной инфекции в Москве и области.
Теперь 60% сотрудников, работающих на основании трудовых договоров и договорах ГПХ у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в определенной сфере, должны быть обеспечить прививками.
Обязательной вакцинации подлежат работники таких сфер:
На данный момент в больницах Москвы лежат более 12 тысяч человек. По словам мэра города Сергея Собянина, ситуация с коронавирусовм в городе развивается драматически. Он также отметил, что прививку от коронавируса сделали более 1,8 млн москвичей, при этом в Московском регионе проживают около 20 млн человек.
16.06.2021 Автор: Виолетта Палий
«Москино» временно закрывает кинотеатры в парках Москвы
В кинотеатрах Петербурга усилятся ограничения из-за коронавируса
В Бурятии снова закрывают кинотеатры
Часть киносетей продолжит показывать «Форсаж 9», несмотря на ранние заявления
Фанаты «Майора Грома» привлекли внимание Роспотребнадзора
В кинотеатрах Петербурга усилятся ограничения из-за коронавирусаПодробнее
«Ералаш» отреставрировал свои сюжетыПодробнее
Минкультуры отказалось выдавать прокатное удостоверение победителю Берлинского кинофестиваляПодробнее
Интерес зрителей к IMAX и 3D в России после пандемии упал до рекордно низкого уровняПодробнее