Власти Москвы и Подмосковья обязали вакцинировать работников кинотеатров

Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева издала постановление, согласно которому в Москве отдельным гражданам должны провести обязательные профилактические прививки. Об аналогичном требовании объявили и власти Подмосковья. Связано это с ухудшением ситуации по коронавирусной инфекции в Москве и области.

Теперь 60% сотрудников, работающих на основании трудовых договоров и договорах ГПХ у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в определенной сфере, должны быть обеспечить прививками.

Обязательной вакцинации подлежат работники таких сфер:

культурных, выставочных, просветительских мероприятий;

театров, кинотеатров, концертных залов;

торговли;

салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

бытовых услуг;

общественного питания;

транспорта;

ЖКХ;

образования, здравоохранения, социальной защиты;

массовых физкультурных, спортивных мероприятий.

На данный момент в больницах Москвы лежат более 12 тысяч человек. По словам мэра города Сергея Собянина, ситуация с коронавирусовм в городе развивается драматически. Он также отметил, что прививку от коронавируса сделали более 1,8 млн москвичей, при этом в Московском регионе проживают около 20 млн человек.

16.06.2021 Автор: Виолетта Палий