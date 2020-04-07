Бывший глава DreamWorks Animation запустил стриминг-сервис коротких видео

В США начал работу новый стриминговый сервис Quibi. Амбициозный проект два года назад был запущен бывшим главой DreamWorks Animation Джеффри Катценбергом. На Quibi будут размещаться короткометражные фильмы и сериалы длиной эпизода не более 10 минут. Сервис делает ставку на оригинальный контент и вложил в его создании уже несколько сотен миллионов долларов.

Оригинальный контент для Quibi снимают именитые режиссеры, в том числе давний друг Катценбнрга Стивен Спилберг. Сейчас на сервисе уже около 50 фильмов или эпизодов сериалов и планируется, ежедневно добавлять примерно 25 серий. За первый год работы сервис выложит 8,5 тыс. эпизодов 175 сериалов. Под запуск сервис финансирование на общую сумму $1,8 млрд.

Новый стриминговый сервис предназначен для просмотра контента на мобильных устройствах. Его основной конкурент − YouTube. Однако Quibi не бесплатен: доступ на просмотр контента с рекламой стоит $4,99 в месяц, а без рекламы − $7,99. До конца апреля доступен 90-дневный пробный период.

Аналитики говорят, что для запуска сервиса был выбран не самый удачный момент − в период карантина и самоизоляции растет потребление традиционного контента, предназначенного для просмотра на больших экранах телевизоров и ноутбуках. Впрочем, карантин не вечен и Quibi может «выстрелить» чуть позже.

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07.04.2020 Автор: Артур Чачелов