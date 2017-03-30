Режиссер и продюсер «Пиковой дамы» создали свою кинокомпанию

Режиссер Святослав Подгаевский и продюсер и сценарист Иван Капитонов объявили об создании новой кинокомпании. Авторы мистических хорроров ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД, МАРШРУТ ПОСТРОЕН и НЕВЕСТА запускают компанию QS Films, которая будет специализироваться на съемках жанрового кино. В рамках новой структуры планируется производство мистических драм, фильмов ужасов, триллеров и sci-fi-фильмов. Стратегическим партнером новой структуры будет Non-Stop Production Александра Роднянского и Сергея Мелькумова.



«Российская киноиндустрия достигла того уровня, когда можно говорить о коммерческом потенциале такого рода жанров, – говорит Иван Капитонов. – Хорроры и мистические драмы, над которыми мы со Святославом работали, стали успешны не только в российском прокате, но и вызывали международный интерес: как у крупных дистрибьюторов, так и у фестивальных отборщиков».



QS Films уже приступила к работе над несколькими проектами. Три фильма будут созданы совместно с Non-Stop Production. При этом одна из лент будет ориентирована на международный рынок и снята на английском языке. Кроме того, совместно с кинокомпанией «Вольга» ведется работа над сиквелом ПИКОВОЙ ДАМЫ под рабочим названием ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ.

Еще одним партнером новой компании стала «Киностудия КИТ», принадлежащая холдингу «Газпром-медиа». В рамках этого сотрудничества разрабатывается мистическая история, основанная на древних языческих верованиях об утопленницах. Съемки всех лент запланированы на лето-осень 2017 года.



«Мистические хорроры – близкий и понятный мне жанр, – говорит Святослав Подгаевский. – А те фильмы, которые мы уже сняли и выпустили в прокат, показали, что российский зритель готов смотреть русские «ужастики». Наша цель – языком хоррора на основе наших культурных и ментальных кодов, рассказывать захватывающие и драматические истории о самых обычных людях, оказавшихся в самых невероятных и пугающих обстоятельствах».



Также в планах компании создание первого российского VR-фильма, начало работы над которым запланировано на осень 2017 года.

30.03.2017 Автор: Артур Чачелов