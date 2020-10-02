«Рамблер/касса» впервые запускает сервис покупки билетов во «ВКонтакте»

«Рамблер/касса» стала первым партнером «ВКонтакте» по продаже билетов в кино и запустила собственное мини-приложение на платформе VK Mini Apps. Теперь пользователи могут всего за пару кликов выбрать интересный фильм, почитать информацию о нем и купить билеты прямо в мобильном приложении «ВКонтакте».

На сегодняшний день к сервису подключено более 600 кинотеатров по всей России. Интеллектуальный поиск поможет выбрать нужный по названию, адресу, станции метро или торговому центру, в котором находится кинотеатр. Фильмы также можно искать как по названию, так и по жанру. Для покупки билета пользователю лишь нужно выбрать подходящий сеанс, место в зале и оплатить заказ.

Новая функция уже доступна в мобильном приложении «ВКонтакте» в каталоге мини-приложений на вкладке «Сервисы».

«Мы регулярно расширяем партнерскую сеть и привлекаем новую аудиторию, но коллаборация с «ВКонтакте» стала для нас важным событием, − говорит Андрей Полончук, управляющий директор Рамблер/кассы и «Афиши». − Сейчас социальные сети – это полноценная lifestyle-платформа, которая покрывает все интересы пользователей, будь то общение, музыка, еда или развлечения. Мы стали первым партнером ВКонтакте по продаже билетов в кино прямо внутри социальной сети, не переходя в другие приложения и сервисы. Главная ценность этого партнерства для пользователей – возможность находить рядом интересные фильмы, тут же делиться планами с друзьями и вместе ходить в кино. Уверен, в ближайшее время мы сможем добавить в наше мини-приложение и другие мероприятия, которые также заинтересуют клиентов социальной сети».

«Внутри «ВКонтакте» появляется все больше социальных сервисов, связанных не только с общением, но и с повседневной жизнью, − расказывает Антон Циварев, директор по развитию суперприложения «ВКонтакте». − Пользователи VK уже могут вызывать такси на работу, заказать обед из любимого заведения, купить подарок на день рождения, а теперь ещё и выбрать фильм в ближайшем кинотеатре и заранее купить билет. Сервисы внутри ВКонтакте дополняют друг друга, позволяя делать очень многое, не выходя из VK. Пользователю не нужно скачивать дополнительные приложения или разбираться с незнакомыми сайтами».

«ВКонтакте» − крупнейшее суперприложение и социальная сеть в России. Ежемесячно платформой пользуются 97 млн человек, которые обмениваются 13 млрд сообщений и просматривают 9 млрд записей в сутки. Благодаря платформе VK Mini Apps пользователи могут использовать более 20 тысяч активных мини-приложений. В период самоизоляции был побит рекорд по ежемесячной аудитории мини-приложений − 36 млн человек.

«Рамблер/касса» – один из ведущих российских онлайн-сервисов по продаже билетов на концерты, в театр, в кино, спортивные и другие мероприятия. Среди продуктов и услуг компании – встроенные виджеты по продаже билетов и барной продукции для сайтов и соцсетей, мобильные приложения для федеральных киносетей, CRM-система для аналитики продаж и аудитории, технологии «Живой Билет», сканирование билетов и прочее. На сегодняшний день ежемесячное число пользователей «Рамблер/кассы» превышает 4 млн в 202 городах.

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02.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Рамблер