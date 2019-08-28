Марина Жигалова-Озкан вошла в совет директоров Rambler Group

«Сбербанк» закрыл сделку с Rambler Group, в рамках которой получил 46,5% акций холдинга в обмен на инвестиции. По итогам сделки в Rambler обновится состав совета директоров. В него войдет и бывший глава российского подразделения Disney Марина Жигалова-Озкан, которая с сентября станет старшим вице-президентом и директором Департамента маркетинга и коммуникаций «Сбербанка». Председателем совета будет избран Лев Хасис − первый заместитель председателя правления «Сбербанка». Эта должность в совете подразумевает ежегодную ротацию. Следующим председателем совета директоров будет Александр Мамут.

Помимо Хасиса, Мамута и Жигаловой-Озкан в новом совете директоров медиахолдинга будут Андрей Ванин (старший вице-президент, директор по развитию экосистемы «Сбербанка»), Татьяна Завьялова (старший вице-президент «Сбербанка»), Денис Леонтьев (генеральный директор КБ «Стрелка»), Ольга Барская (вице-президент по развитию бизнеса OMD OM Group), Екатерина Лапшина (CEO и основатель Era Capital) и Рафаэль Абрамян (CEO Rambler Group). Основным направлением работы совета директоров станет определение стратегии развития медиагруппы.

Рафаэль Абрамян продолжит руководить Rambler Group.

Сделка со «Сбербанком» затрагивает более 30 сайтов группы, онлайн-кинотеатр Оkkо, сервис «Рамблер.Касса» и кинотеатр «Художественный». Интересно, что объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» («КИНО OKKO») в сделку не вошла, хотя холдинг проводит долгосрочную стратегию по объединению в общую систему этих кинотеатров и онлайн-площадки Okko.

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28.08.2019 Автор: Артур Чачелов