Realist Web Fest отменен

Международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest, который уже в третий раз должен был пройти в Нижнем Новгороде в августе 2020 года, отменяется из-за пандемии коронавируса, сообщила дирекция смотра.

В этом году организаторы получили около 1200 заявок на участие в основном конкурсе более чем из 60 стран мира. Пообщавшись со значительным количеством потенциальных участников, около половины из которых – иностранцы, устроители поняли, что многие гости неизбежно столкнутся с определенными организационными и психологическими сложностями, связанными с первым путешествием после выхода из режима самоизоляции. Таким образом, так как в этот раз на фестивале не удастся воссоздать непринужденную, веселую и дружескую атмосферу. организаторы приняли решение перенести мероприятие на 2021 год.

«Мы долго думали, проводить фестиваль в этом году или нет, – рассказал создатель и генеральный продюсер Realist Web Fest Антон Калинкин. – Нас волновало, сможем ли мы создать нынешним летом в России атмосферу настоящего праздника и сплотить международную индустрию веб-сериалов, как мы это делали на протяжении предыдущих двух лет. После долгих переговоров внутри команды мы все же приняли решение, что Realist Web Fest, ставший единственной в России площадкой, которая собирает все главные величины мирового и отечественного онлайна в офлайн-формате, в этом году не состоится».

Заявки, которые поступят на фестиваль в этом году, будут рассмотрены отборочной комиссией наряду с предшествующими заявками. По этой причине ожидается, что программа фестиваля следующего года будет гораздо объемнее. Организаторы Realist Web Fest уже начали обсуждать с руководством Нижегородской области возможность расширения фестиваля и сроков его проведения в 2021 году.

REALIST WEB FEST – единственный в России фестиваль веб-сериалов. С конца 2018 года он стал частью Международного чемпионата веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC). Web Series World Cup представляет собой таблицу самых успешных онлайн-проектов года по итогам главных мировых веб-фестивалей.

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08.06.2020 Автор: Никита Никитин