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Фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest объявил даты 2021 года

Фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде в августе

Третий международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest объявил даты проведения и начал принимать заявки на участие. Смотр пройдет в Нижнем Новгороде в очном формате с 4 по 8 августа. 

С 2018 года фестиваль является частью Международного чемпионата веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC). Смотр проходил в Нижнем Новгороде два года, но в прошлом году был отменен в связи с пандемией.  
 
«Для нас очень важно проводить фестиваль офлайн, − говорит генеральный продюсер смотра Антон Калинкин. – Мы не только показываем новый продукт и все, что происходит в веб-индустрии за год, а в данном случае – за два года. Мы создаем площадку для общения и нетворкинга, и сделать это возможно только собравшись в Нижнем Новгороде в начале августа. Мы надеемся, что ситуация с пандемией улучшится, и к нам смогут приехать иностранные гости».

Организаторы объявили прием заявок – претендовать на участие в основном конкурсе могут веб-сериалы, произведенные в 2019-2021 гг. на любом языке. Проект должен содержать не менее двух готовых эпизодов. Прием заявок открыт до 30 мая. В отборе также принимают участие все проекты, которые были присланы в предыдущем году. На участие в фестивале в прошлом году было подано более 1500 заявок из более чем 60 стран.
 
Подать заявку можно на официальном сайте фестивале, через специализированную онлайн-платформу, а также на почту info@webfestival.ru. Заявка должна содержать ссылки на видео (не более двух готовых эпизодов), название и синопсис веб-сериала. В случае если проект снят не на русском или английском языках, то он должен сопровождаться субтитрами на русском и/или английском. 

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18.03.2021 Автор: Артур Чачелов

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