Фестиваль Realist Web Fest изменил даты проведения

Realist Web Fest является единственным в России фестивалем, где представлены лучшие веб-проекты со всего мира. С 2018 года он дважды проходил в Нижнем Новгороде – в прошлом году смотр был отменен в связи с пандемией. Фестиваль участвует в Международном чемпионате веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC), который определяет лучшие веб-проекты во всем мире.

Прием заявок для участия в основном конкурсе продолжается до 31 мая. Претендовать на участие в фестивале могут веб-сериалы, произведенные в 2019-2021 гг. на любом языке. Проект должен содержать не менее двух готовых эпизодов. В отборе также принимают участие все проекты, которые были присланы в предыдущем году. На участие в фестивале в прошлом году было подано более 1500 заявок из более чем 60 стран.

Подать заявку можно на официальном сайте фестивале, через специализированную онлайн-платформу filmfreeway.com, а также на почту info@webfestival.ru . Заявка должна содержать ссылки на видео (не более двух готовых эпизодов), название и синопсис веб-сериала. В случае если проект снят не на русском или английском языках, то он должен сопровождаться субтитрами на русском и/или английском.

До 10 июня также принимаются заявки на участие в конкурсе первых серий. На это могут претендовать произведенные в 2019-2021 гг. первые эпизоды проектов веб-сериалов, снятые на любых языках. Хронометраж эпизода – до 24 минут.

Заявки принимаются на платформе https://filmfreeway.com/RealistWebFest и по адресу info@webfestival.ru . В теме письма нужно указать: «Заявка на конкурс первых серий». Заявка должна содержать ссылку на видео, название и синопсис веб-сериала. Обращаем ваше внимание, что заявки, присланные после указанного срока, не принимаются.

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13.05.2021 Автор: Виолетта Палий